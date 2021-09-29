Аграрии Будакошелевщины задействуют все необходимые ресурсы для завершения сева озимых

24 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом главу Минсельхозпрода Ивана Крупко и акцентировал внимание на темпах посевной. По итогам доклада Президент поручил главе Минсельхозпрода, правительству, губернаторам и руководителям районов активизировать сельхозработы и вести сев озимых до позднего вечера, а где есть возможность – и ночью. Как выполняется поставленная задача в Буда-Кошелевском районе, читайте в материале «Авангарда».

Посевная на Будакошелевщине набирает обороты, рассказали нам в управлении райсельхозпрода. Обильные дожди, которые не давали технике выйти в поле, наконец-то, закончились, а значит, пора мобилизоваться и задействовать все необходимые ресурсы, чтобы завершить сев озимых в оптимальные сроки. Ход посевной находится на пристальном контроле главы района Анатолия Гапоника, руководства и специалистов райисполкома и райсельхозпрода. Разработаны необходимые технологические мероприятия, во всех сельхозпредприятиях посевная организована в две смены. Техника, оборудованная GPS-навигацией и освещением, задействована в течение всего светового дня и в ночное время. Мониторинг за обеспечением здоровых и безопасных условий труда в период посевной осуществляют профсоюзы.

28 октября «Авангард» с председателем профсоюза АПК Еленой Степаненко побывал на полях СУП «Андреевка». Как рассказала начальник отделения «Октябрь» Нина Картавенко, сопровождавшая нас в поездке, в хозяйстве еще в начале сентября была организована работа в две смены на подготовке почвы. Именно поэтому на сегодняшний день ее готовность составляет более 95%. С 27 сентября организована двухсменная работа и на севе озимых. Аграрии, по словам Нины Максимовны, на будущий урожай смотрят с оптимизмом и делают все, что зависит от них. Впрочем, в этом мы смогли убедиться и сами.

– Второй день занят на ночной посевной. Сроки упустить нельзя, поэтому готов работать столько, сколько нужно, – делится механизатор Владимир Зайцев, – Дожди не давали развернуться нам на полную мощь – теперь надо поспешить. Конечно, в темное время суток работать тяжело, но нам к трудностям не привыкать.

Мы узнали, что Владимир с 2009 года работает в хозяйстве. В горячую пору он незаменимый работник. А еще он счастливый семьянин, многодетный папа троих девочек и просто очень позитивный и хороший человек.

На подвозе зерна с ним в паре работает Дмитрий Балобан. Тоже, кстати, многодетный отец: в семье подрастают дочка и два сына. В хозяйстве трудится не так давно, но уже успел зарекомендовать себя, как ответственный и старательный работник.

К слову, мы не только узнали, как обстоят дела у аграриев в эту напряженную пору, но и угостили механизаторов горячим кофе в фирменных чашках – в знак признательности к их нелегкому, но такому благородному труду, ну и, конечно же, в преддверии 90-летнего юбилея газеты.