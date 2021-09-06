На Будакошелёвщине проходит акция «Единый день безопасности», в рамках которой работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с представителями энергонадзора, горгаза, Белорусского общества Красного Креста и активистами БМООСП провели профилактические мероприятия с детьми и работниками средней школы № 1 г. Буда-Кошелево.



С учащимися младших классов провели беседу на противопожарную тематику, в игровой форме изучили номера экстренных служб, с помощью телефона потренировались, как правильно вызывать спасателей, повторили действия на случай возникновения пожара. Также провели различные конкурсы и викторины на противопожарную тематику, самые активные участники получили памятные подарки.

Старшеклассникам было предложено поучаствовать в конкурсах и викторинах, после чего были продемонстрированы обучающие видеофильмы. За активное участие в мероприятиях все получили буклеты на противопожарную тематику.

Не остались в стороне педагоги и обслуживающий персонал: с ними провели профилактическую беседу и напомнили об алгоритмах действий в различных нештатных ситуациях, а также об использовании первичных средств пожаротушения.

В завершении мероприятия была проведена практическая отработка плана эвакуации — дети и взрослые без паники и суеты покинули помещения и правильно отреагировали на условное возгорание.