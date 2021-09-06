Районная организация отметила свой юбилей в Буда-Кошелевском Доме культуры.

Для гостей был приготовлены познавательные зоны. Центр социального обслуживания населения угостил зрителей фиточаем и сладостями, центральная райбольница провела пропаганду вакцинации и измерила всем желающим артериальное давление, МЧС информировали о правилах пожарной безопасности. Волонтеры Красного Креста познакомили со своей работой население, осуществляли волонтерство на протяжении мероприятия.

Председатель организации района Елена КУРИЛЕНКО поздравила и вручила памятные подарки активу организации к юбилею. В завершении мероприятия гостей ждал праздничный флешмоб от волонтеров организации.