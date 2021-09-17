С таким вопросом «Авангард» обратился к учителям Дербичского детского сада — средней школы.

Сергей Сорокин, исполняющий обязанности директора:

– Дербичскую школу окончил почти 20 лет назад. Судьба у моих одноклассников сложилась по-разному: кто-то, как я, остался жить и работать здесь, на малой родине, а некоторые переехали в Гомель, Гродно, Минск. Но, несмотря на это, мы поддерживаем дружеские отношения: списываемся в социальных сетях, иногда созваниваемся и, конечно, собираемся на вечер встречи выпускников. А у одного своего одноклассника я крестил детей.

Нина Коляда, заместитель директора:

– Родом я из Брестской области. После школы поступила учиться в педагогический университет, а потом переехала в Дербичи. И вот уже 29 лет работаю в местной школе. За это время потеряла контакты и, к сожалению, с одноклассниками не общаюсь. Даже когда приезжаю на родину навестить близких, встретиться со школьными товарищами не получается. А социальными сетями я не пользуюсь.

Валерия Толкачева, учитель немецкого языка:

– Мы с моей лучшей подругой учились в одном классе. И хотя живем в разных населенных пунктах, это не мешает нам часто видеться и поддерживать теплые отношения. С другими одноклассниками больше общаюсь в интернете, а кого-то встречаю в родной деревне. А вообще, о школе у меня остались только хорошие воспоминания. В выпускном классе нас было немного, и все мы дружили друг с другом, жили как одна семья. Это было здорово! Привет, одноклассники!

Александр Гресь, учитель истории:

– В 1975-м году окончил Савичскую среднюю школу Брагинского района. После университета вернулся туда учителем, а потом стал директором. Из-за аварии на Чернобыльской АЭС нашу деревню отселили, и я, уезжая, взял из архива журналы своего и параллельных классов. Сделал это для того, чтобы составить полный список одноклассников. И вот уже на протяжении более 40 лет мы поддерживаем отношения. А юбилейные вечера встречи – это отличный повод собраться большой компанией. Однажды нас было более 120 человек.

Юрий ЕЖОВ, фото автора