«Авангард» побывал в РУП «Белоруснефть-Особино» и узнал об увлечениях его работников.

Александр Рева, мастер:

– Сейчас я занимаюсь строительством гаража и все свое свободное время посвящаю этому делу. Если говорить об увлечениях, то у меня их много. Общение с друзьями, путешествия, мотоциклы – вот только некоторые из них. А вообще, время нужно проводить с пользой и тратить его на саморазвитие. В эпоху интернета это можно даже не выходя из дома.

Светлана Шершнева, бухгалтер:

– Очень люблю читать. Являюсь почетным членом книжного клуба и периодически заказываю там литературу. Уже собрала свою небольшую библиотеку, особое место в которой занимает коллекционное издание коротких рассказов Рэя Брэдбери. Это один из моих любимых авторов. А еще я воспитываю чудесную дочь и очень люблю проводить с ней время.

Виктор Киринский, начальник юридического отдела:

– Пешие прогулки, бег, плавание, игра на бильярде – занятия, которые помогают мне отвлечься, расслабиться, переключить внимание. После такого отдыха я с новыми силами и идеями приступаю к реализации проектов, решению задач. А еще люблю посещать кинотеатр: там особая атмосфера, которая погружает в фильм. Мне это очень нравится.

Светлана Хомякова, специалист отдела идеологической работы:

– Этой весной я начала путешествовать по Беларуси. Люблю посещать старинные храмы, усадьбы, поместья. Такие места меня завораживают и являются обязательными в маршруте. Сейчас знакомлюсь с Могилевской областью и уже успела много где побывать. А еще делаю открытки ручной работы – для меня это особый вид отдыха.

Максим Митин, инженер-энергетик:

– Рыбалка – вот моя страсть. Увлекаюсь ею уже давно. И когда есть возможность порыбачить, не откажусь от этого удовольствия. С компанией единомышленников путешествуем по рекам и озерам Беларуси. Мое любимое место – река Припять. Однажды за два дня на ней выловил 50 кг леща, а месяц назад там же поймал сома весом 7 кг.

Юрий ЕЖОВ

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