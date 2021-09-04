Такой вопрос мы задали работникам Уваровичского центра детского творчества.



Ирина Зыблева, директор:

– Этим летом я ездила в Россию навестить свою маму. В прошлом году такой возможности из-за коронавируса у меня не было, я очень соскучилась. Запомнились наши с мамой душевные разговоры и время, проведенное вместе. Благодарна лету за такие теплые воспоминания.



Елена Гурчанова, педагог дополнительного образования:

– Моя дочь закончила школу и поступила в Гомельский педагогический колледж. Во время вступительной кампании я, конечно, переживала за нее. И когда узнала, что дочка стала студенткой, очень обрадовалась этой новости. До сих пор помню эмоции, переполнявшие меня в тот день.



Татьяна Кондратьева, заместитель директора:

– У меня замечательные внучки, я очень сильно их люблю. И лето мне запомнилось нашими прогулками по Гомелю, совместными экскурсиями, разговорами. Все это останется в моей памяти.



Дарья Ковалева, методист:

– Год назад я окончила Могилевский педагогический университет. За время учебы у меня появилось много друзей. Но, получив диплом, все мы разъехались, а встретиться смогли только этим летом. Как же было здорово всех увидеть, пообщаться, поделиться новостями! Для меня это самое яркое событие ушедшего лета.



Маргарита Савенкова, художественный руководитель:

– Люблю путешествовать, открывать для себя новые места. Успела съездить в тур по Европе и побывать в 5 странах, а этим летом решила отдохнуть на море и полетела в Египет. Было очень круто! 10 проведенных там дней – вот чем мне запомнилось нынешнее лето.



Ирина Искрицкая, педагог дополнительного образования:

– Летом часто с подругой катались на велосипеде. И мне запомнилась одна из наших самых продолжительных велопрогулок. Мы проехали по дороге в сторону Чечерска и вернулись обратно в Буда-Кошелево. Общая продолжительность маршрута составила 20 километров. Это было здорово!

Юрий ЕЖОВ, фото автора