В Новой Гусевице горел деревянный сарай

Поздней ночью 30 августа огнеборцам поступило сообщение о пожаре в деревне Новая Гусевица – горела хозпостройка. Возгорание ликвидировали, но крышу и имущество внутри сарая спасти не удалось. Повреждения получили и стены помещения. Обошлось без жертв. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

РОЧС напоминает: эксплуатировать электрооборудование необходимо согласно инструкции по эксплуатации; аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии, без «жучков»; не оставлять включенные электроприборы без присмотра, в том числе и зарядные устройства от мобильного телефона. Уважаемые граждане! Ваша безопасность – в ваших руках.

14 артиллерийских снарядов нашли около Заболотья

1 сентября в РОВД обратился житель района и сообщил, что недалеко от деревни Заболотье обнаружил в земле 2 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. На место выехала группа разминирования, где саперы обнаружили еще 12 подобных снарядов. Опасную находку вывезли на площадку для разминирования и уничтожили.

С кладбища в Пытьковке пытались похитить ограды

До чего додумались неизвестные сборщики металла, не поддается никакому объяснению. Очевидно, жажда наживы оказалась выше всех моральных принципов. В прошлую пятницу неравнодушный житель Пытьковки на местном кладбище обнаружил, что кто-то заранее выкопал и подготовил, чтобы вывезти и, скорее всего, сдать, две металлические ограды. Мужчина сразу же сообщил о происшествии в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка. РОВД обращается к гражданам: если вы стали свидетелем подобных правонарушений, не оставайтесь в стороне и немедленно сообщайте в милицию.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА