Новую котельную на местных видах топлива возвели по ул. Прищепы Буда-Кошелева.

Проект реализовывался с 2019 по 2021 год и предполагал не только возведение нового объекта, но и перекладку магистральных теплосетей.

В ходе строительства проводился контроль инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области. Рабочей группой сотрудников инспекции в составе заместителя начальника инспекции Александра Евенкова, начальника отдела Сергея Шашкова, государственного строительного инспектора Игоря Нетребского выявлены нарушения, которые своевременно устранены генподрядной организацией.