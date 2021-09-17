Уважаемые жители района, в Гомельскую область поступила крупная партия китайской вакцины от COVID-19 Vero Cell компании Sinopharm.

153 тысячи доз распределены во все пункты вакцинации области, в том числе расположенные в крупных торговых центрах.

Напоминаем, что в наличии также имеется вакцина Спутник V, привиться которой можно без предварительной записи в поликлиниках по месту жительства, а также в стационарных прививочных пунктах вне организаций здравоохранения.

Получив иммунитет к коронавирусу, шансы заболеть самому и заразить своих близких и коллег по работе значительно снижаются. В осенний период заболеваемость увеличивается, поэтому торопитесь получить защиту вовремя.