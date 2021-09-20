В целях расширения возможности осуществления безналичных расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги) и использования платежных терминалов принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».

В частности, приняты меры по сокращению случаев, позволяющих субъектам хозяйствования не использовать кассовое оборудование. В связи с этим с 10 октября 2021 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вводится обязанность установки и использования кассового оборудования при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) при:

осуществлении розничной торговли товарами в торговых объектах системы потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец;

осуществлении торговли непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах;

осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

осуществлении обучения несовершеннолетних;

оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

Кроме того предусмотрено, что в объектах оказания услуг, связанных с организацией рыболовства, осуществляемого рыболовами для удовлетворения потребности в активном отдыхе и (или) получения продукции рыболовства без цели извлечения дохода, включая подводную охоту юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить платежные терминалы. Также, возникает обязанность установки и использования платежных терминалов для станций ГО «Белорусская железная дорога» при обслуживании более 50 пассажиров в сутки.

Плательщики смогут использовать как кассовые суммирующие аппараты с установленным средством контроля налоговых органов (СКНО), так и программные кассы, разрешенные к использованию в Республике Беларусь. Для чего субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно приобрести соответствующее кассовое оборудование, платежные терминалы и принять меры по подключению кассового оборудования к СККО.