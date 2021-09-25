Мусор скопился на месте бывшей фермы и прилегающей к ней территории на землях ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» недалеко от деревни Заря Гусевицкого сельсовета. Как оказалось, место для вывоза выбрано не случайно. Еще в 2003-м году около фермы располагалась площадка временного складирования, куда везли и несли мусор как организации, так и жители. Однако в связи с тем, что такие площадки, как и мини-полигоны, не соответствовали нормам законодательства, через несколько лет они были закрыты. Но привычка, как известно, штука серьезная, и жители близлежащих населенных пунктов продолжают свозить сюда мусор с завидным постоянством. Хотя в населенных пунктах организована работа по вывозу мусора: утверждены графики, еженедельно мусор вывозит коммунальная служба, граждане проинформированы об этом. Что же еще нужно?

От появления стихийной мусорной свалки в Заре страдает сельхозпредприятие, затрачивая на уборку время, технику и людей. Но весь парадокс в том, что оно и само продолжает пользоваться бывшим местом для складирования отходов, о чем красноречиво свидетельствуют отходы сельхозпроизводства.

По роду своей деятельности районные службы – санстанция, отдел ЖКХ и строительства, отдел землеустройства райисполкома, райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды – выявляют подобные нарушения, применяют меры административного воздействия. Но, наверное, пока каждый из нас не определит для себя, что живет в цивилизованном обществе и придерживается его норм и правил даже в мелочах, пока взрослый не научит своего ребенка элементарным вещам (будь то фантик от конфеты, выброшенный не на дорогу, а в урну), до тех пор горы мусора будут появляться вновь и вновь.

На предписания служб в хозяйстве отреагировали: убрали скопившийся мусор, частично зачистили и подготовили землю для последующей рекультивации и вовлечения в сельхозоборот. Что касается территории самой фермы, то тот факт, что она перестала функционировать много лет назад, а на месте бывших строений остались только фундаменты, вросшие в землю, не говорит о том, что за этой территорией не нужен уход. По закону неиспользуемое имущество и земля имеют собственника и должны им поддерживаться в надлежащем состоянии. Чего, к сожалению, не скажешь о бывшей ферме в Заре. Для удаления остатков зданий требуется привлечение специализированной техники, денежных затрат – для хозяйства пока это остается вопросом времени.

Из всего сказанного вывод напрашивается только один: чтобы был порядок на земле, прежде всего каждому из нас не нужно мусорить и все мероприятия по благоустройству, начиная у себя дома, на рабочем месте, проводить своевременно и не для галочки. И тысячу раз оправдывает свое существование всем нам знакомое изречение «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».

Уважаемые земляки, задумайтесь еще раз над этими словами. Уверена, лишним никому не будет.

Наталья ЛОГУНОВА