Подавляющее большинство случаев тяжелого протекания COVID-19 и летальных исходов приходится на невакцинированных. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает ТАСС.

«Среди тех, кто попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство — 99% — это невакцинированные», — сказала она.

Харрис напомнила, что вакцины от COVID-19 «были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти и они делают это очень хорошо». Официальный представитель порекомендовала черпать информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и министерств здравоохранения и не доверять непроверенным источникам.

По данным ВОЗ на 20 сентября, всего в мире зарегистрировано 228 394 572 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 4 690 186 человек.

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