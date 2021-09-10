Нашей районной газете исполняется 90 лет. Почти двадцать лет моей жизни было отдано работе в редакции издания, по сути ставшим мне родным. И не только потому, что в течение двух десятилетий здесь работал.

Издание мне было знакомо с детства. Газету выписывал и читал мой дедушка, у которого я каждый год проводил летние каникулы. В школьные годы из публикаций на страницах районной газеты узнавал о делах мне знакомых людей. С нею расширялся мой кругозор, познания об окружающем мире. Позже нашел в архиве газеты ее номера, в которых были опубликованы заметки моего дедушки Тимофея Михайловича Семченко. В них он рассказывал о ходе полевых работ в колхозе имени Фрунзе, где он работал председателем правления. В то время наша районная газета носила другое название – «Ленiнскi шлях».

И вот жизнь сложилась так, что в 1971 году после демобилизации из рядов Советской Армии, где проходил действительную воинскую службу, пришел в редакцию и начал здесь трудиться. Приняли меня на должность литературного сотрудника. К этому времени название газеты изменилось, она стала «Авангардом». Но по-прежнему ведущей темой публикаций, как и в бытность моего дедушки, оставалось сельскохозяйственное производство. В мои служебные обязанности входило освещать на страницах газеты жизнь аграрного сектора.

Журналистское дело мне пришлось познавать практически с самих основ. Правда, у меня был опыт сотрудничества на правах внештатного корреспондента с Воронежской областной газетой «Коммуна». В этом городе я проходил срочную воинскую службу. Но по-настоящему первые шаги в профессию делал при помощи и под чутким руководством ветеранов редакционного коллектива. Это Владимир Клименко, который в то время был редактором газеты, его заместитель Владимир Хмельницкий, а также Петр Грейнер, Владимир Сидорка. Одновременно с уроками этих людей по журналистскому мастерству стал понимать, что для коллектива редакции очень важно, чтобы газета по содержанию, подходу к оценке явлений нашей действительности сама была достойной тех дел и свершений, которые создаются трудом ее читателей. Может, несколько пафосно говорю, но, извините, понимал уроки ветеранов коллектива редакции именно так.

Параллельно изучал сельскохозяйственное производство. Здесь моими учителями стали работники районного управления сельского хозяйства. Надо сказать, что еще до призыва в армию я окончил Минский автомеханический техникум. Полученные во время учебы знания заметно помогали в моей работе. Но что касалось специфики аграрного производства, то здесь полностью полагался на представителей районного управления сельского хозяйства. Его главные специалисты Ковалев, Тульженков, Назаренко и другие были моими советчиками и консультантами при подготовке публикаций по сельскохозяйственной тематике. Практически каждую неделю отправлялся с кем-то из них на их служебном транспорте в поездки по району. Посещая трудовые коллективы, изучали обстановку на местах, знакомились с результатами работы, видели настроение людей. Потом на страницах «Авангарда» появлялись публикации, рассказывающие о лучшем опыте, достижениях аграриев. Со знанием дела говорила газета и о недостатках, вскрытых в организации производства, быта, культуры сельских жителей.

Так по крупицам день ото дня набирался знаний в своей новой профессии, а с ними приходили опыт, мастерство. В результате будни моей трудовой биографии, других сотрудников редакции становились строками истории нашей районной газеты. Продолжая лучшие традиции издания, мы искали возможности для расширения тематики выступлений газеты, привлечения новых читателей. В 1981 году, когда меня назначили редактором «Авангарда», эта работа вошла в мои прямые служебные обязанности. К этому времени я окончил Белорусский государственный университет имени В.И. Ленина, где учился заочно на факультете журналистики, и Минскую высшую партийную школу.

Деятельность аграрного сектора экономики района по-прежнему оставалась ведущей темой на страницах газеты. О том, насколько это было актуально, свидетельствует такой факт из моей редакторской практики. Первый секретарь райкома партии Валентин Шкурко приглашает меня к себе, садимся вместе в его машину и едем по колхозам и совхозам района для изучения хода полевых работ в том или ином коллективе. Здесь же специалисты управления сельского хозяйства. Совместно дают профессиональную оценку состояния дел: что хорошо, что плохо. Назавтра в свежем номере газеты уже помещен отчет об этом своеобразном рейде с участием первого лица района. Наверное, нет необходимости говорить об эффективности таких публикаций. Подобные рейды не проводились на постоянной основе, но периодически практиковались, особенно, как мне помнится, во время весеннего сева.

Мы ежемесячно публиковали страницу «Подвиг», на которой размещались материалы военно-патриотической тематики. Растить и воспитывать наших детей – это самая главная должность человека на планете. Я сам рос и воспитывался в атмосфере, которая была пронизана высоким духом патриотизма, верности Отечеству и своему народу. Так, моим учителем, когда я учился в начальных классах, был фронтовик, воин-десантник Николай Кашаед. Он прошел с боями всю войну, домой вернулся с орденом и несколькими медалями. Оставшуюся жизнь ветеран посвятил воспитанию подрастающего поколения. В дальнейшем моими педагогами были учителя, которые учили детей во время войны в лесных школах. Вместе со знаниями эти героические люди передавали нам, своим ученикам, лучшие человеческие качества: героизм, любовь к Родине, верность своему народу и Отечеству.

Вот и мы в редакции развернули активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Готовили публикации на примере жизни и борьбы участников военных событий – ветеранов партизанского движения, фронтовиков. Редакция тесно сотрудничала с бывшими партизанскими командирами – Героем Советского Союза Эдуардом Лавриновичем, Петром Матюшковым, воинами-фронтовиками, которые участвовали в освобождении Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков. В первую очередь, это Павел Куприн, Борис Лебедев и другие. Их борьба с врагами нашей Родины является для нас примером героизма и самопожертвования.

Возможно, я бы не стал так подробно говорить о работе редакционного коллектива по военно-патриотическому воспитанию молодежи, если бы не события последнего времени. Сегодня мы постоянно сталкиваемся с фактами, когда разного рода просветители пытаются переписать нашу историю, переосмыслить оценки минувшей войны. Находятся горячие головы, которые не прекращают попыток возродить фашизм. Чтобы обо всем этом открыто говорить, а тем более противостоять варварам, необходимо быть мужественными людьми. И наша газета должна сегодня быть с ними, истинными патриотами Отечества.

Но я снова обращаюсь к 80-м годам прошлого века. Продолжая разговор о творческой лаборатории нашей редакции того времени, хочу выделить еще одно тематическое направление ее работы. Все творческие люди знают, как трудно даются им первые шаги на пути реализации своего таланта. Ведь любое творчество – не самоцель. Оно живет и развивается, когда находит своих почитателей. Для многих творческих личностей нашего района страницы районной газеты стали трибуной их первых поэтических опытов, а для некоторых – стартовой площадкой в большую литературу. Например, я свои первые стихи опубликовал на страницах «Авангарда». На полях тематической литературной страницы, которая у нас выходила регулярно, увидели свет первые стихи и Анатолия Зекова. Уже тот факт, что это имя сегодня занимает почетное место в когорте литераторов республики, свидетельствует о том, что редакция тогда была на верном пути.

Я никогда не ставил творчество журналистов в какие-то рамки. В процессе подготовки публикаций главным критерием при оценке тех или иных поступков, результатов труда человека стала для нас та реальная польза, которую они приносили обществу. Если человек своими деяниями обогащает наш мир материально, духовно, делает его более приспособленным и комфортным для счастливой жизни своих сограждан, значит, такие люди и их труд имеют право на поддержку общества, в том числе и средств массовой информации. И тогда, и после, работая в других командах, мы всегда ориентировались на такой подход к организации труда журналиста, его творческого процесса.

Но история знает и другую систему оценок результативности и эффективности журналистского труда. При встрече как-то Илья Шатуновский, известный советский фельетонист и вообще газетчик-легенда, рассказывал, что по его фельетонам, а он их опубликовал за свою творческую жизнь сотни, было привлечено к уголовной ответственности свыше трехсот человек. За допущенные ими противоправные действия, вскрытые в публикациях фелье-тониста, их осудили в общей сложности более чем на одну тысячу лет. Это уже исторический факт, но это серьезный повод для размышлений.

Как известно, чтобы повысить экономическое, социальное качество нашей жизни, надо начинать с себя, своего трудового коллектива. Вот и мы в редакции хотели, чтобы каждый работал надежно, ответственно, начиная от главного редактора, его заместителя и заканчивая уборщицей. Кстати, об уборщице. Что от нее многое зависит в любом коллективе, в этом убеждать никого не надо. Чистота, порядок, внешний блеск и уют – в таких условиях человеку работать всегда приятно. Мы ко всему этому в те годы смогли перевести издание газеты на самоокупаемость, а это была прибавка к зарплате. Подобных районных газет было в области тогда немного, можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Время, в котором нам жить и строить, не выбирают. Время выбирает нас. А поэтому надо всегда жить красиво. И делать это надо с первой попытки. Другого шанса у нас не будет. Но для этого надо уметь еще красиво работать. И не под страхом наказания, а в силу своего воспитания, элементарного чувства ответственности перед людьми, с которыми трудишься и живешь, перед теми, кто тебе доверяет. А самое главное – заняв ту или иную должность, не забывай, что она предусматривает еще и ответственность за конкретный участок работы. Если люди этого не понимают и всякий раз тупо ожидают окончания рабочего дня, то мы так и останемся на задворках цивилизации в ожидании какого-то спасителя, который придет и выведет вас из тупика.

В заключение я сердечно поздравляю нынешних сотрудников, ветеранов коллектива редакции районной газеты, ее читателей, всех будакошелевцев с 90-летием «Авангарда». Желаю всем здоровья, благополучия, дальнейших успехов в труде и жизни на благо нашей малой родины, на благо ее жителей.

Валерий КАЛИНИЧЕНКО,

заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, Почетный гражданин Буда-Кошелевского района