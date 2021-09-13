11 сентября в 19 часов 56 минут в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о том, что в Коммунаре по улице Молодёжной виден дым из окна квартиры на 4 этаже.

В результате пожара огнем повреждено имущество на площади 3 кв.м. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.



Каждый четвертый пожар, каждая третья жертва на пожаре – следствия неосторожного обращения с огнем. МЧС напоминает! Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.