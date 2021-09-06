В период с 1 по 10 сентября 2021 года проводится второй этап республиканской акции «Единый день безопасности». Целью данной акции является создание безопасных условий проживания населения, развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности.

В рамках проведения акции, учитывая приближающийся отопительный сезон, при прохождении которого включаются в работу газифицированные установки сезонного действия, Гомельское областное управление Госпромнадзора обращает внимание на необходимые условия соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов газопотребления.

К объектам газопотребления относятся внутренние газопроводы, газовое оборудование и газоиспользующие установки.

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» (далее – Закон) и приложением 2 к Закону, газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного фонда, являются потенциально опасными объектами.

В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6) (далее – Правила), на газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного фонда, Правила распространяются.

Правилами установлены требования промышленной безопасности, предъявляемые к организациям, эксплуатирующим объекты газораспределительной системы и газопотребления.

В соответствии с требованиями Правил организация, эксплуатирующая объекты газораспределительной системы и газопотребления, обязана:

иметь лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности;

выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газораспределительной системы и газопотребления в исправном состоянии, и соблюдать требования Правил;

иметь договоры на техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газоиспользующих установок с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования на договорной основе в случае отсутствия в эксплуатирующей организации собственной газовой службы;

иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяющий квалификационным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к работе;

проводить своевременную подготовку и проверку знаний работающих в объеме требований локальных нормативных правовых актов, разработанных с учетом положений нормативных правовых актов (далее — НПА), технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА), определяющих порядок безопасного ведения работ и содержащих требования промышленной безопасности соблюдение которых входит в их функциональные обязанности, с учетом особенностей технологического процесса конкретного производства;

иметь НПА, ТНПА и должностные, технологические инструкции и инструкции по охране труда, устанавливающие порядок ведения работ на объектах газораспределительной системы и газопотребления;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля;

выполнять предписания Госпромнадзора;

обеспечивать проведение технического обслуживания и ремонта, технического обследования (техническое диагностирование) газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в установленные настоящими Правилами сроки;

обеспечивать защиту объектов от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц;

своевременно информировать в установленном порядке Госпромнадзор об авариях, инцидентах или несчастных случаях, произошедших на объектах;

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий (инцидентов) и оказывать содействие государственным органам в расследовании их причин;

принимать участие в техническом расследовании причин аварий и инцидентов, принимать меры по устранению, профилактике и учету аварий и инцидентов;

представлять в Госпромнадзор информацию о выполнении мероприятий по предотвращению аварий, предписываемых актом расследования.

Обеспечение выполнения указанных мероприятий возлагается на руководителя эксплуатирующей организации.

В каждой организации, эксплуатирующей объекты газораспределительной системы и газопотребления, приказом из числа технических руководителей или специалистов, прошедших в установленном порядке подготовку и проверку знаний настоящих Правил, назначается лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления в целом, и каждого цеха (участка) в отдельности, а также необходимое количество лиц обслуживающего оборудование персонала (рабочих), удовлетворяющих квалификационным требованиям, не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенных в установленном порядке к самостоятельной работе, в том числе к выполнению газоопасных работ.

Кроме того, необходимо учитывать специфику эксплуатации оборудования сезонного действия, к которому кроме общих требований, предъявляемых к потенциально опасным объектам газораспределительной системы и газопотребления, предъявляется ряд других требований промышленной безопасности.

Так, например, в соответствии с пунктом 252 Правил, собственник и (или) уполномоченное им лицо до включения в работу установок сезонного действия, в том числе отопительных котлов, должен обеспечить:

проверку знаний инструкций обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями Правил;

текущий ремонт газового оборудования и систем автоматизации;

проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных установок и вспомогательного оборудования;

своевременную проверку дымовых и вентиляционных каналов с оформлением акта специализированной организации о проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, включающим в себя сведения о типе установленного газоиспользующего оборудования, о технических характеристиках каналов (количество, размеры, материал, наличие прочистных карманов), о методах и результатах проверки плотности, обособленности, проходимости каналов, наличия тяги, об отсутствии засоренности каналов и состоянии оголовков дымоходов, а также заключение о пригодности либо непригодности дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации с участием собственника и (или) уполномоченного им лица; копии протоколов испытаний аккредитованной лаборатории прилагаются к актам.

Снятие заглушки и пуск газа разрешаются только при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

Ведущий государственный инспектор

отдела надзора Гомельского областного

управления Госпромнадзора В.Г.Домасевич