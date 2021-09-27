Всемирный день сердца — это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача — повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения

Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».

Повседневная жизнь невозможна без заботы о своем сердце. Этому важному человеческому органу посвящен международный праздник.

Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.

Существует ряд универсальных рекомендаций, способствующих снижению риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Это простые действия, которые окажут благоприятное влияние не только на сердце, но на весь организм и общее самочувствие в целом.

Важна профилактика. Вы можете благодаря профилактике существенно уменьшить риск развития ССЗ у себя. Итак, какие мероприятия обещают помочь в этой ситуации?

1.Полчаса физической активности. При этом тренировки должны проводиться пять раз в неделю. Помните о том, что активность может быть умеренной.

2.В рацион необходимо включать фрукты, овощи. В день рекомендуется употреблять не больше пяти граммов соли (одна чайная ложка). В обязательном порядке контролируйте размеры порций. Даже дети должны питаться правильно.

3.Активное и пассивное курение необходимо исключить, ведь в каждом из этих двух случаев предполагается серьезный вред.

4.Взрослые люди должны внимательно следить за уровнем артериального давления, ведь именно он определяет во многом риск развития ССЗ.

5.Контролировать уровень холестерина и глюкозы следует раз в год

с тридцати пяти лет. Однако, если наследственность является неблагоприятной, проверки рекомендуется проводить с двадцати лет.

Каждая профилактическая мера позволяет сохранять сердце в здоровом состоянии и наслаждаться жизнью.

Кстати, нездоровый образ жизни, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте, а с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Поэтому профилактику следует начинать с самого детства. И помимо здорового образа жизни, в современном обществе необходимо развивать и культуру здоровья, которая включает и регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, и навыки борьбы со стрессом, и приемы сохранения здоровья в условиях агрессивной окружающей среды и ухудшения экологической ситуации. По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность. Помните о том, что только профилактика позволит избежать самых плачевных результатов. Согласитесь, гораздо проще сохранить сердце здоровым, чем впоследствии лечить ССЗ, думая о том, каким же будет результат лечения.

Придерживаясь этих правил, можно не только снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и повысить качество и продолжительность жизни. Здоровый образ жизни, физическая активность, регулярный врачебный контроль – залог долголетия и здоровья человеческого сердца.

В рамках Всемирного дня сердца на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей» телефонной линии. Свои вопросы вы можете задать 29 сентября заведующей отделением профилактике Жариной О.А. по телефону 7-29-45 с 12.00 по 13.00.