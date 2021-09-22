Экспозиция под открытым небом представляет собой бережно воссозданную учеными и строителями стоянку кроманьонцев.

Поселение эпохи палеолита, то есть раннего каменного века в Юровичах историки обнаружили давно. Был создан целый археологический комплекс, включавший в себя помимо стоянки средневековый городок — детинец с околицей, урочище «Церковище» и курганный могильник. В 2016 году постановлением Совмина комплексу присвоена первая категория историко-культурной ценности. Теперь это знаковое место дополнилось важной экспозицией, способной привлечь сюда еще больше туристов и краеведов, любителей истории.

Именно здесь, на склонах высокого холма, где когда-то нашли приют наши первобытные предки, с максимальной достоверностью обустроено их жилище c элементами быта, орудиями труда. Экспозицию предваряет искусственного происхождения грот, потолок которого увешан шкурами животных. Рядом под стеклом (требуется температурный режим) представлены найденные на месте стоянки кости мамонта — в те времена это был весьма ходовой материал для изготовления разных изделий. Местность вокруг стоянки стилизована под условия обитания людей и животных позднего палеолита. На вершине холма не только открывается прекрасный вид на Юровичи. Здесь посетителей встречает фигура мамонта в полный рост, тут же разбит импровизированный лагерь кроманьонцев. Мгновение — и вот уж они сами, в шкурах, с копьями, тащат к костру тушу забитого кабана. Думается, это пример такого музея, который позволяет каждому человеку с воображением мысленно перенестись на много веков назад.

Участие в открытии стоянки приняли председатель облисполкома Геннадий Соловей, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёль.

В своем выступлении глава области подчеркнул, что подобная экспозиция под открытым небом станет уникальнейшим туристическим объектом — одной из самых ярких точек на туристической карте Гомельщины. В самих Юровичах, добавил губернатор, буквально все дышит историей. Рядом со стоянкой, к слову, находится детинец средневекового города Межимостье — от него остались лишь оборонительные валы и колодец. В самих Юровичах идут работы по реконструкции иезуитского коллегиума — здание должно открыться для туристов уже в следующем году.

Безусловно, такое расширение туристических услуг в Юровичах станет импульсом для развития гостиничного бизнеса, дорожной и городской инфраструктуры, словом, благотворно повлияет на имидж всего района и области в целом. Так что милости просим, господа туристы.





Источник: http://gp.by

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