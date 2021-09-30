Несмотря на то, что Галина Дмитриевна находится на заслуженном отдыхе, она по-прежнему в строю и всегда находится в центре культурной, политической и общественной жизни Будакошелевщины.

Уроженка деревни Караси, что в Шкловском районе Могилевской области, родилась в послевоенное время в многодетной семье. Не понаслышке знакома с голодным детством и нелегкой сельской жизнью. На Будакошелевщину приехала в 1966 году. На работу в сельхозхимию, ныне ОАО «Агрохимуслуги», она пришла в 1968 году на должность кассира. Потом была бухгалтером, а через некоторое время заместителем директора. В общей сложности ее трудовой стаж на предприятии составил более полувека. На заслуженный отдых Галина Михальцова ушла 3 года назад.

Работа для нее всегда была важной и неотъемлемой частью жизни. Именно там она смогла реализоваться, как грамотный специалист и настоящий профессионал своего дела. За время ее трудовой деятельности на предприятии уже «выросло» три поколения.

Галина Дмитриевна много лет была секретарем КПСС, когда не стало партии – идеологом. Активная жизненная позиция, отличные организаторские способности, деловитость, решительность, принципиальность и огромная трудоспособность – эти качества сполна присущи юбилярше. К слову, именно она стояла у истоков районного объединения «Белая Русь», членом которого остается до сих пор.

Галина Дмитриевна всегда держит руку на пульсе событий, происходящих в стране и в мире. Является членом президиума районного совета ветеранов, членом коммунистической партии. Поэтому не случайно она была выбрана делегатом Всебелорусского Народного Собрания.

Глядя на эту цветущую, активную, приветливую и жизнерадостную женщину, понимаешь, что возраст ей ни помеха.

Теплые слова поздравления сегодня Галине Дмитриевне адресовали представители райисполкома, вручив ей благодарственное письмо от руководства района, депутатского корпуса, профсоюза работников АПК, ветеранской организации и БРСМ. «Авангард» также не остался в стороне и поздравил свою верную читательницу с юбилеем.

Крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни вам, уважаемая Галина Дмитриевна!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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