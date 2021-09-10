Двусторонние отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность в условиях внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

«В ходе союзного строительства нами пройден большой путь, сложный и продуктивный. Сформирована необходимая договорно-правовая база, созданы условия для обеспечения равных социально-экономических прав граждан. Обеспечено системное взаимодействие в области внешней политики, оборонной политики. Сохраняются и приумножаются высокие объемы взаимной торговли, реализуются совместные программы, претворяются в жизнь знаковые проекты, в том числе в сфере атомной энергетики и космоса», — сказал Роман Головченко.

Союз Беларуси и России стал локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве, создав необходимые предпосылки для возникновения ЕАЭС, обратил внимание премьер-министр. «В условиях беспрецедентного давления со стороны третьих стран двусторонние отношения прошли проверку на прочность. По всем острым вопросам мы находим решения, находим поддержку, что позволяет Беларуси сохранять позитивную динамику развития экономики и обеспечивать социальную защищенность населения. Благодаря принятым мерам товарооборот между нашими странами в первом полугодии вырос на 35% и составил практически $18 млрд. На долю РФ приходится практически половина внешнего товарооборота Беларуси. А Беларусь в свою очередь входит в пятерку стран, с которыми Россия имеет наибольшие объемы торговли», — отметил он.

«В прошлом году мы оперативно среагировали на новые вызовы эпидемиологического характера, приняли совместные меры по минимизации негативных последствий коронавирусной инфекции. Выражаю признательность российской стороне за поставки вакцины, передачу технологий для ее производства. Также хочу сказать слова благодарности за решение вопросов по снятию ряда ограничений на перемещение граждан между нашими странами и максимальное задействование «Белавиа». Выражаю надежду, что в ближайшее время такие же решения будут приняты по другим направлениям транспорта», — подчеркнул Роман Головченко.