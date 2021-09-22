Дожди и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На значительной части территории страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на южный 4-9 м/с, в дневные часы по западу страны порывы будут до 12 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-7 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 5 по востоку до плюс 14 градусов по западу страны.