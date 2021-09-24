Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Циклон «Роланд», неделю портивший погоду в Беларуси, постепенно теряет свои позиции. Но это не значит, что дожди прекратятся. В ближайшие сутки погодные условия на территории нашей страны будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря, поэтому копилка осадков еще пополнится», — рассказали в Белгидромете.

В субботу, 25 сентября, на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 9-16 тепла, по юго-западу — до плюс 18.

В воскресенье, 26 сентября, местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 10-16 тепла, по юго-западу — до плюс 18.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя начнется с усиления влияния скандинавского антициклона. В такой ситуации облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшая. В понедельник — среду, 27-29 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, на почве в отдельных районах возможны заморозки до минус 2. Днем будет 7-14 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 16.