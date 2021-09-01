Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируются кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 5-11 градусов, в дневные — 11-17 градусов.