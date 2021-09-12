12 сентября профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь. Накануне мы пообщались с начальником Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета Русланом Скобликом и узнали, чем наполнены рабочие будни следователя.

– Руслан Григорьевич, ведь свой профессиональный праздник следователи отмечают не так давно?

– Верно. 12 сентября 2011 года Президент Беларуси подписал Указ «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь». Профессиональным праздником этот день стал только в 2016-м. В нынешнем году Следственный комитет отмечает свой первый юбилей со дня образования – 10 лет. За это время сделано очень много, что позволило зарекомендовать структуру исключительно с положительной стороны.

Следственный комитет создавался как независимый следственный орган, объединивший в себе структуры, которые ранее вели уголовные дела. Наша задача состоит в оперативном и объективном расследовании преступлений, защите прав и законных интересов граждан. Напомню, что девизом Следственного комитета являются слова «Закон. Справедливость. Отечество», а это обязывает нас обеспечивать законность расследований.

– Чем наполнен рабочий день следователя?

– Как театр начинается с вешалки, так и наша работа начинается с осмотра места преступления. От того, насколько качественно и своевременно произведен осмотр, как проведены первоначальные следственные действия (допрос потерпевших, свидетелей), какие назначены экспертизы, зависит ход дальнейшего расследования. Неотложность обусловлена целым рядом обстоятельств: из результатов проведенного осмотра вытекает необходимость выполнения других срочных мероприятий (обыск, задержание). Промедление с проведением осмотра места происшествия может привести к видоизменению или исчезновению тех или иных существенных признаков объекта осмотра и тем самым позволит преступнику уничтожить следы преступления и скрыться.

Борьба с преступностью – процесс коллективный. Поэтому в реальной жизни побеждает слаженная команда, где каждый знает свои задачи. Активно происходит взаимодействие со всеми службами: РОВД, Государственным комитетом судебных экспертиз, чтобы установить виновных и не допустить незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности.

– Каковы результаты работы РОСК в текущем году?

– Среди показателей, с положительной стороны характеризующих работу районного отдела Следственного комитета, – увеличение количества дел, оконченных в срок до 1 месяца. За 8 месяцев текущего года в этот срок расследовано 68,1% от общего количества дел. В порядке ускоренного производства закончено 48,7% уголовных дел, что является одним из лучших показателей в области.

Немаловажное значение имеет и профилактика совершения преступлений (выявление причин и условий, способствующих совершению преступления). По результатам выявленных причин и условий Следственным комитетом вносятся представления. В частности, в текущем году по нашим представлениям к материальной и дисциплинарной ответственности привлечены 57 должностных лиц, из них 48 – к дисциплинарной.

Отмечу, что уровень преступности в районе падает. Не допущено незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности. Хороший показатель раскрытия преступлений прошлых лет, опять же повторюсь, во взаимодействии с РОВД, ГКСЭ. Отдельные дела раскрыты благодаря современным научно-техническим средствам и методам, а также поступлению от раскаявшихся преступников явок с повинной. Так, недавно раскрыты кражи, совершенные в 2009, 2018 и 2020 годах.

– Расскажите немного о людях, которые служат в отделе.

– Есть более опытные сотрудники, есть молодые, но с большим потенциалом. Кроме меня, в отделе работают заместитель начальника Надежда Ратникова, десять следователей, инспектор по делопроизводству, заведующий хозяйством. Опытный следователь с большим стажем работы – Сергей Медведев. Расследуя сложные дела, он передает свой опыт молодежи. Молодые, перспективные – следователи Вероника Гулькевич, Анна Гуруто, Анна Свердлова и Елена Трофимова. Опытные работники – заведующий интендантским хозяйством Виталий Шкоркин, инженер по документационному обеспечению и делопроизводству Ирина Федотова.

У каждого из 10 следователей есть своя мотивация. Иногда это зависит от темперамента человека. Один следователь быстро расследует несколько простых дел, другой, наоборот, пару месяцев распутывает сложную схему. Поменяй их местами – получим везде отрицательный результат. В данном случае руководитель должен быть стратегом, психологом и авторитетом для коллег.

– Как можно попасть на службу в Следственный комитет?

– Основным резервом для пополнения наших рядов является следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь. Для поступления необходимо в первую очередь пройти у нас собеседование и получить направление для оформления личного дела и прохождения медкомиссии. К слову, обучение бесплатное, выплачивается стипендия, курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и питанием, практику проходят по месту будущей службы. Основные требования для абитуриентов – это возраст (от 17 до 25 лет) и образование (общее среднее, профессионально-техническое с общим средним или среднее специальное). Девушки могут попробовать поступить к нам на службу после окончания гражданских вузов и получения высшего юридического образования. Поэтому, если кого-то из одиннадцатиклассников заинтересовала данная информация, обращайтесь к нам.

– Что пожелаете коллегам накануне профессионального праздника?

– Прежде всего, благодарю всех сотрудников отдела за работу и хочу пожелать коллегам, ветеранам РОСК спокойных трудовых будней, здоровья, тепла и благополучия.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец