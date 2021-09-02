Некоторые моменты в учебниках истории выглядят как идеологическая диверсия

Есть такое древнее китайское проклятье: «Чтоб ты жил в эпоху перемен». И да, жить в такую эпоху достаточно сложно. Но вот учиться в эпоху перемен еще сложнее. Тот самый сгиб бытия, когда националисты спешно переписывали нашу историю на свой копыл, пришелся как раз на середину моего школьного обучения. Я отлично помню те самые учебники, которые спешно разрабатывались и издавались после развала ­СССР. Они сильно отличались от привычных нам: были написаны очень мелким шрифтом на желтоватой шершавой бумаге и начинали рассыпаться уже через месяц. Понятно, что денег на качественные учебники тогда не было, писались они в ужасной спешке, и качество исполнения еще можно было бы простить, но и содержание сильно хромало…



Атавизмы

Уже через несколько лет одумались и ситуацию начали исправлять, но атавизмы с тех смутных времен в системе образования остались и продолжали отравлять наших детей. Еще пять лет назад Президент на церемонии вручения дипломов ­докторам наук говорил о школьных учебниках: «Они должны быть правдивыми, интересными, четко изложенными и понятными детям. Отвечать на очень важные, существенные вопросы развития нашей истории». И еще резче: «Должен сказать Правительству и Министерству образования: вы просто халатно, безответственно к этому подходите! Наплевательски! Этого быть не должно!» Подход за прошедшие годы не поменялся, и акценты снова пришлось расставлять лично Главе государства.

Александр Лукашенко на Республиканском педсовете сказал, что «патриота может воспитать только патриот». Очевидно, что и учебник, по которому можно воспитать патриота, написать может только патриот. И вот тут ситуация, к сожалению, не самая радужная как с пишущими, так и с учащимися. Приведем всего один пример.

Альтернативный историк

Долгие годы в БГУ преподавал некий Кузнецов Игорь Николаевич, а в свободное от преподавания время занимался в основном исследованием сталинских репрессий. Делал он это весьма специфически: находил в различных местах некие вероятные захоронения и по одному ему известному методу подсчитывал количество там захороненных. Причем цифры у него получались такие, что люди думающие хватались за голову. Но Кузнецов постоянно и методично пытался навязывать обществу свою версию истории, в которой хуже Сталина не было вообще никого и никогда.

Вопрос, конечно, дискуссионный, но всем желающим поспорить по этому поводу я бы рекомендовал вспомнить, почему 17 сентября стало праздничным днем… Не стеснялся Игорь Николаевич упрекать докторов наук в неверном выборе источников, а вот сам критику совершенно не воспринимал. Гордо именовал себя единственным дипломированным специалистом по истории репрессий и при каждом удобном случае козырял своей диссертацией, с его слов и по информации с сайта БГУ называвшейся «Массовые репрессии в 1930-е годы и реабилитация жертв террора». Желающие с ним поспорить получали примерно следующий ответ: «Дискуссию с неспециалистом завершаю. Напишете книгу или защитите диссертацию по теме спора — сообщите, тогда ее возобновим». А поскольку, по его мнению, он был единственным дипломированным специалистом по вопросу репрессий, оппонентов у него быть не могло.

И если кто-то осмеливался публично подвергнуть его выводы сомнениям, Игорь Николаевич не стеснялся писать письма редакторам изданий с требованием материалы удалить и бегал ябедничать во все инстанции, которые принимали жалобы от граждан, ну там милиция, прокуратура, суд…

И вот два года назад именно «СБ. Беларусь сегодня» смогла вывести этого «альтернативного историка» на чистую воду, узнав настоящее название его диссертации. Оказалось, что к нашей стране она не имела совершенно никакого отношения и все утверждения Кузнецова не совсем соответствовали действительности, как и информация на сайте БГУ.

Этот человек преподавал 23 года, причем после того, как вскрылись его шалости с диссертацией, он еще два года умудрился проработать… Вот вам и принципиальный ответ на вопрос, каким образом откровенно антигосударственные тезисы попадают в учебники и почему студенты не стесняются участвовать в массовых беспорядках.

Пример, конечно, общий, но представление о ситуации дает. Давайте теперь более предметно рассмотрим некоторые вопросы к школьным учебникам.

Союз белорусских патриотов

Учебник «­История Беларуси 1917 г. — начало ХХI в.» подписан в печать 21.08.2019 года, это в данном случае важно. Итак, на странице с круглым номером 100 приведены сведения о Союзе белорусских патриотов, а после сказано о том, какие они были хорошие и как создали свою организацию для защиты языка. Там же приведен фрагмент присяги этих деятелей. Цитирую: «Я, вступая в Союз белорусских патриотов, присягаю перед Отечеством и белорусским народом, что всегда буду верен идеалам свободы и независимости Беларуси». Потом нам рассказывают, что всех посадили, но как только пришли святые девяностые, полностью реабилитировали. И вот после этой вводной ребенок должен выполнить задание, звучит оно следующим образом: «Определите, в чем заключались идеалы участников Союза белорусских патриотов». Финиш. Приехали.

Вот лично мне кажется, что это задание должен выполнять не школьник, а прокурор. А после даже можно уточнить, что именно имели в виду люди, включившие в детский учебник подобные вещи. И раз уж об этом эпизоде детям решили поведать, то почему в рамках материала не объясняется, что такое коллаборационизм, подпольная националистическая организация, измена Родине? Почему не рассказывается, что члены этого союза планировали брать в руки оружие, когда наступит решающий момент? Ничего, кстати, не напоминает?

Мне напомнило риторику некоторых подпольных организаций, ставших известными в прошлом году. Я не просто так дату выхода в печать указал, ведь до этого учебника упоминание о тех событиях ограничивалось общей формулировкой, что, мол, органами государственной безопасности был вскрыт ряд подпольных организаций на территории Западной Белоруссии. И портрет Сталина рядом. Все красиво было и понятно, да и давали материал позже. Так к чему такая экспрессия под конец 19-го года? Зачем детям такую информацию в подобном ключе подавать начали в 20-м году? И вот какой еще интересный момент: как раз за год до выхода учебника теперь уже экстремистский ресурс

ТUT.BY раскручивал проект по этой же тематике «Галасы стагоддзя». Ресурса уже нет, а вот ссылочка сохранилась. Любопытное совпадение.

Верните папу

Еще пример из того же учебника на странице 44. Тоже очень интересная вставка с заданием. Представлен фрагмент письма школьницы Ирины Гапоненок на имя Сталина: девочка просит по поводу праздника 7 ноября вернуть ей папу, который был арестован. А потом следует задание: «Представьте себя в роли ученика белорусской школы 1930-х гг. Каким было бы ваше отношение к общественно-политической системе того времени?»

То есть детям дают вот такой вот интересный пример и просят представить себя в роли того самого ученика… Составители вопросов, вы там, вообще вменяемые? Неужели непонятно, что дети эту ситуацию будут экстраполировать на современность? Если уж так хочется эти темы в 9-м классе поднимать, так, может, стоит для начала рассказать, кто такие ­враги народа, откуда они вообще взялись, какая была криминогенная обстановка после Первой мировой, революции и гражданской войны, сколько оружия было на руках у населения, по какой причине начались репрессии, что к этому привело, как на самом деле обстояли дела с вражеской агентурой и почему с ней бороться надо было? Что было бы, если такую ситуацию на самотек пустить? Ну, создать у детей некое понимание происходящих процессов, а не давать драму в вакууме.

А еще не мешало бы перед публикацией фрагмента этого письма рассказать детям, что отец девочки Гапоненок Александр Францевич был задержан 15 октября 1939 года за контрреволюционную деятельность и осужден по статье 74 УК ­БССР («Активные действия или активная борьба против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской вой-ны») на восемь лет.

И поведать, что статья вообще-то была расстрельная и такой мягкий приговор объяснить можно только некими смягчающими обстоятельствами. Просто чтоб понятно было, чем человек занимался и каким образом приговор мог смягчить. А потом уже предлагать поставить себя на место ученика в 1930-х годах… И да, освободили папу в августе 1941-го, но в учебнике об этом написать забыли.

Кастусь наш Калиновский

И такая сложная ситуация с навязыванием исторических нарративов не только в 9-м классе. Откроем учебник для 8-го класса… А там у нас гордо обосновался Кастусь Калиновский прямо на обложке второй части. Да и в самом учебнике весьма достойное место занял.

Белорусский национальный герой, издатель газеты, поэт, публицист, духовный лидер, вдохновитель. Как написано в самом учебнике, по воспоминаниям одного из участников восстания, Калиновский был

«…образован, чист, полон благородства, ума и энергии. Обошел пешком Литву и Беларусь, неся в народ жар любви к Отечеству… Не хотел иметь никаких отношений со шляхтой, а опирался только на народ». Только что воду взглядом не заряжал, но еще лет пять пожил бы — так и начал бы. А вот непосредственно про его деятельность в рамках восстания очень скупо написали. Участвовал, воевал, старался. В конце лета 1863 года руководство восстанием в крае сосредоточилось в руках Калиновского. Успехов добиться не удалось, попал в тюрьму, написал стихи, повесили.

Вот очень меня смутил тот момент, что в 9-м классе фрагмент присяги Союза белорусских патриотов привели, а вот фрагмент присяги, которую Калиновский приносил Польше, привести забыли. Вот такой, например: «Присягаем во имя Пресвятой Троицы и клянемся на ранах Христа, что нашей родине Польше будем служить верно и исполнять во имя того же отечества Польши все приказания, предписанные нам начальниками». Мне непонятно, почему в учебниках не пишут правду?

И даже имя Калиновского правильно не называют: его же звали Wincenty Konstanty Kalinowski. Хоть бы объяснили, кто и почему начал называть его Костусем. Ну и раз уж рассказывали о восстании, так, может, стоило рассказать, чем его действия обернулись для белорусов, не разделявших точку зрения Калиновского? Сколько их закололи, сколько повесили, сколько похоронили заживо. По совершенно непонятной мне причине в учебнике не рассказано о том, что в Пречистенском соборе города Вильно висит доска с именами белорусов, которые думали иначе, нежели польские повстанцы.

А то, что написано в учебнике, приводит к тому, что дети вырастают и начинают совершать паломничества на могилу Калиновского и машут там бчб-флагами, которых при Калиновском еще не существовало. И встает резонный вопрос: с какой именно целью это восстание освещается под таким интересным углом? Зачем делать героев из польских националистов?

Хватит экспериментировать

И проблемы с учебниками у нас не только по истории.

Некоторые моменты в учебниках истории выглядят как идеологическая диверсия, но и откровенной халатности хватает. Слишком часто учебные пособия переписывают, очень мало контроля в этом процессе — вот и пролазят в учебники всякие недоразумения.

Беда в том, что по этим материалам учатся дети, усваивающие ошибочную информацию, которую потом понесут в жизнь. Просто для примера… В учебнике биологии за 8-й класс на схеме внутренних органов голубя печень напрямую подключили к мускульному желудку. Понятно, что рисовал не биолог, но так работать организм точно не будет. А дети ведь запомнят. В другом учебном пособии дождевой червь подписан как человеческая аскарида, беззубка подписана как перловица. Жук-олень на картинке ест дубовый лист, хотя на самом деле он питается мертвой древесиной дуба. Может, надо как-то тщательнее это все проверять? Просто чтобы потом стыдно не было.

Но если в большинстве учебников ошибки технические, то после ознакомления с курсом истории создается впечатление, что на территории Беларуси почти всегда было ВКЛ, потом немножко войны и сразу современность.

Утрирую, конечно, но освещение многих знаковых событий, особенно активно использующихся в антигосударственной пропаганде, оставляет желать много лучшего. Хоть бы поинтересовались Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь перед тем, как ­учебники писать. Если это слишком сложно, можно почитать написанную совместно историками и силовиками статью «К вопросу об исторической политике»: там основные исторические события по тезисам разложены. В открытом доступе все, можно пользоваться.

На Республиканском педсовете, с которого мы и начали, Александр Лукашенко сказал: «Эксперименты с учебниками должны быть прекращены». Лично я с этим полностью согласен, мы уже доэкспериментировались. Теперь бы как-то порядок навести…

Эта публикация для меня несколько особенная. Обычно материалы для статей приходится искать очень долго и кропотливо, проверять факты, сверяться с источниками, но не в этот раз. После Республиканского педсовета я спросил у людей в своем небольшом телеграм-канале о претензиях к учебникам. И меня завалили фактами, ссылками, данными учебников и номерами страниц. Даже видео с разборами пособий прислали. Мне осталось только выбрать несколько наиболее вопиющих примеров, скачать электронные версии учебников со специального сайта и сверить данные.

То есть эта проблема людей действительно беспокоит, о ней знают, владеют конкретными фактами, возмущаются и хотят видеть у своих детей нормальные учебники. Ситуация, когда ошибки в учебных пособиях должны искать родители, несколько странная, не находите?

И вот еще что: у любой проблемы есть фамилия, имя и отчество. А в случае с учебниками они в выходных данных написаны.