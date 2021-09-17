Как буда-кошелевские лесоводы встретили День народного единства и профессиональный праздник

В День народного единства в райцентре праздничные мероприятия начались с чествования работников лесхоза с профессиональным праздником. Символично, что вручение заслуженных наград лесоводам района совпало с общереспубликанским торжеством. Затем по традиции на базе аграрно-технического колледжа лесхоз провел спортивно-массовой мероприятие «Мы – едины». Команды лесничеств состязались в шахматах, настольном теннисе, волейболе.