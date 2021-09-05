Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району информирует о загрузке сведений о транспортных средствах в личный кабинет налогоплательщика – физического лица.

Так, электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика (физического лица)» дополнен сервисом «Сведения о транспортных средствах». В нем содержится информация о марке/модели, типе, годе выпуска, регистрационном знаке, дате постановки на учет в Государственной автомобильной инспекции МВД, дате снятия с учета в ГАИ транспортных средств, зарегистрированных за гражданином. При этом сведения отражены в отношении транспортных средств, выпущенных, начиная с 1992 г., и зарегистрированных за физлицом в ГАИ по состоянию на 01.01.2021.

Предлагаем ознакомиться с размещенными сведениями и при необходимости обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для корректировки сведений о таких транспортных средствах. Напоминаем, что с этого года в республике введен транспортный налог, предусматривающий уплату по сроку не позднее 15 декабря 2021 г. авансового платежа и по сроку не позднее 15 ноября 2022 г. транспортного налога в отношении принадлежащих физлицам в 2021 г. транспортных средств.

Если у физлица нет доступа к личному кабинету, можно обратиться в любую инспекцию МНС Республики Беларусь с документом, удостоверяющим личность, для получения реквизитов доступа. Кроме того, в настоящее время реализована возможность регистрации в качестве пользователя сервиса «Личного кабинета плательщика для физических лиц» и получения логина и пароля дистанционным способом путем идентификации через межбанковскую систему идентификации. При отсутствии учетной записи в личном кабинете МСИ пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» (https://www.raschet.by/). Ссылка на личный кабинет плательщика – на главной странице официального сайта МНС (http://nalog.gov.by/ru/). Справки по телефону 7-34-47.