Уровень защиты. Среди лидеров медики, соцработники и педагоги

О том, как в районе проходит вакцинация, «Авангарду» рассказал заведующий поликлиникой Михаил Бураковский.

Так, на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли все медицинские и фармацевтические работники, а также лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Более 72% работников учреждений социального обслуживания населения получили первую дозу вакцины и более 62% – педагоги и работники учреждений образования. Ответственно подошли к вакцинации пожилые граждане в возрасте от 61 года и старше: 71,2% привились первой дозой вакцины. Почти 2 тысячи человек, или 30,6%, имеющих хронические заболевания, также прошли первую часть вакцинации.

Свыше 38% работников жилищно-коммунального хозяйства, более 23% работающих в учреждениях культуры и спорта, почти 14% работников торговли и общественного питания, 56% занятых в других сферах производства также привились первой дозой вакцины.

Чтобы получить коллективный иммунитет, всего в районе необходимо привиться 17312 жителям. Сегодня первую дозу вакцины уже получили четверть из них, более 5800 граждан, чуть меньше – 5275 человек – вакцинировались полностью. Более 5100 человек предпочли российскую вакцину, 690 будакошелевцев привились китайской.

Уважаемые жители, все, кто еще не успел привиться, у вас есть возможность это сделать абсолютно бесплатно и получить надежную защиту от заболевания. Записаться на прививку можно в учреждениях здравоохранения по месту жительства. В наличии имеется вакцина Спутник V, привиться которой можно без предварительной записи в медучреждениях города и района.

В начале сентября в Гомельскую область поступит очередная партия китайской вакцины от COVID-19 Vero Cell компании Sinopharm. Как только вакцина поступит, специалисты районной поликлиники пригласят вас на вакцинацию в удобное для вас время. Запись проходит по тел.: 7-72-92; 7-22-10, а также на сайте УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ».

Наталья ЛОГУНОВА