Осень с затяжными дождями, слякотью, сыростью и пронизывающими ветрами – сама по себе довольно сомнительный повод для радости. А тут еще батут. Распластанный прямо на траве в парке, что за центральным районным Домом культуры, присыпанный пожухлой осенней листвой, он только усугубляет общую картину. Лежит он немым укором не день и не два. И такой тоской и вселенской печалью от него веет, что даже немного совестно ходить мимо.

И проблема, вроде, не глобальная. Кто-то и вовсе скажет: пустяк, мелочь. Но из чего, как не из мелочей, складывается наша жизнь? Хочется верить, что в скором времени для батута подыщут подходящее место.

Ирина ПАЛУБЕЦ