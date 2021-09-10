Все мы наслышаны про хваленую немецкую любовь к порядку. «Ordnung muss sein», что значит «порядок превыше всего», – жизненное кредо немцев. Впрочем, некоторые склонны считать его чуть ли не врожденным качеством. Мол, каждый немец рождается культурным и добропорядочным. Но мы-то с вами понимаем, что это не так. Есть у меня история на сей счет. Точнее, не у меня, а у Зощенко.

В 30-х годах прошлого века Михаил Михайлович пишет рассказ «Западня». Кто не читал – почитайте. Но если в двух словах, то это история про советского поэта, оказавшегося за границей «для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба». Молодой человек так впечатлился чистотой, в особенности уличных уборных, что решил посвятить сему удивительному явлению целую поэму. Но вот незадача: зайти в уборную он зашел, а выйти не мог. Сперва он пробовал откупиться от «капиталистических щук», но не нашел щели для монет. Потом он стучал, бил в дверь ногою, кричал – все бесполезно: с обратной стороны собрался народ, но все сплошь немцы. Просидел он в «западне» часа два. Не окажись поблизости бывшего соотечественника, который подсказал горе-поэту, что дверь откроется только после того, как тот спустит воду, сидеть бы ему там вечность.

Эта пикантная история заставила героя рассказа под иным углом взглянуть на ситуацию. «Ага, стало быть, хваленая немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтобы поддержать культуру. Хотя бы у нас тоже чего-нибудь подобное сочинили», – подумал он, выйдя на улицу.

Вот и я думаю: кто бы у нас сочинил чего-нибудь такое, чтобы приучить наших людей к порядку. Вам когда-нибудь приходилось идти проулком между городским мемориалом и рынком? Я иногда хожу – так короче и быстрее, но обычно предпочитаю обходить это место стороной из-за специфического запаха и неприглядного вида. Тут похмеляются, справляют нужду, тут же каждый день, как по волшебству, вырастает целая гора окурков, оставленная неприкаянными курильщиками. И сколько ни убирай, чище не становится. Потому как, простите за банальность, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Так, может, пора коммунальщикам объединиться, к примеру, с правоохранителями и в принудительном порядке с помощью «разных хитростей» отвадить несознательных граждан от этого места, привить культуру? Я, конечно, не специалист и указывать никому не берусь. Но в качестве совета: почему бы не воспользоваться видеонаблюдением или теми же фотоловушками?

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ