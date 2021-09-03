Накануне Дня знаний вышел у меня разговор с одним первоклассником. Смышленым малым, надо сказать. Зовут его Богдан Жилицкий. Ему председатель райисполкома вручал портфель в рамках ежегодной акции «Подари портфель первокласснику». Почему именно ему? У Богдана врожденный порок сердца, в годик он перенес операцию. Для родителей первоклашки помощь оказалась весьма кстати, тем более что в семье не один ребенок: старшая дочка Ксюша перешла в 6-й класс.

Мы познакомились, разговорились. Я и спроси:

– Ты, может, и читать уже умеешь?

– А как же?

– А ну, почитай, – показываю на книгу.

– Беларусь – страна твоего будущего, – медленно, но уверенно читает он, запнувшись только на слове «страна» – три согласных подряд не каждый первоклашка с ходу проскочит. Встреча с этим мальчуганом заставила меня вернуться в свое детство – приходит время, когда ты больше оглядываешься назад, чем смотришь вперед. А вспомнился мне вот какой случай.

Я тоже рано научилась читать. Ликвидация моей неграмотности началась задолго до школы, дней за 365. Не меньше. Скажу прямо: не всегда и не все шло гладко – временами случались большие пренеприятности в этой области. До сих пор помню: ПИЛА – ПИЛИТ – ПЛОТНИК. На третьем слове я спотыкалась раз 100. Не меньше. Я сопела, пыхтела, закатывала глаза, пыталась взять этого «плотника» то штурмом, то осадой, но сдаваться противник не торопился. У мамы разыгралась мигрень, у меня зародился комплекс неполноценности. На стонадцатый раз она, не педагогично высказавшись в мой адрес, галопом выскочила из комнаты, чтобы меня не кокнуть. Я, конечно, слегка обиделась за нетактичные параллели и сравнения, но бросить попытки прочесть коварное слово не отважилась.

С тех пор я не могу остановиться. Читаю запоями и, как Энтони Хопкинс, готова читать хоть телефонную книгу, если она хорошо написана. Вот что значит сила мотивации.

Новый учебный год начался. Для кого-то он будет первым, для кого-то – последним. Но всем ребятам я хочу пожелать только две вещи: упорства и взрослых, которые умеют мотивировать, причем одним взглядом. Взрослым же хочу пожелать мудрости. Давайте постараемся, чтобы Беларусь была и оставалась страной для будущего наших детей.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ