

19 сентября на белорусско-польской границе наши пограничники обнаружили тело иракской женщины. Это уже пятый случай смерти на границе и, по-моему, он далеко не случайный. Если провести исторические параллели от событий времен Великой Отечественной войны к современности, то вырисовывается довольно тревожная тенденция. А все из-за одной маленькой детали, которая меня насторожила.

На польской территории семья погибшей 39-летней женщины с мужем и тремя детьми обратилась за помощью к местному жителю, попросив у него воды. Уж не знаю всю хронологию: то ли «добрый человек» сперва дал мигрантам воды, а потом сообщил в органы, то ли наоборот, но пограничники прибыли оперативно. Не дав иракской семье даже одеться и обуться (те сушили одежду и обувь над костром), они погнали их босиком к белорусской границе. По словам мужа погибшей, один из пограничников сильно толкнул женщину, отчего та упала и не могла больше двигаться.

Эта трагедия напомнила мне еще одно страшное событие. Произошло оно 78 лет назад, в Польше, возле деревни Собибор, где нацисты организовали лагерь смерти. В лагере уничтожались прежде всего польские евреи, однако эшелоны прибывали также из Австрии, Чехословакии и Голландии, Франции, Греции и СССР. С 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года здесь было убито около 250 тысяч евреев. В октябре 1943 года узники концлагеря во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским поднимают восстание. В результате из лагеря вырвались 400 человек, 100 из них погибли во время побега, еще 150 узников были пойманы и убиты позже: их выдали немцам местные жители.

А теперь история иного толка. Произошла она в июле 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны под Могилевом. В легендарной обороне древнего города довелось участвовать и прадеду моих детей Василию Ратникову. 23 дня и ночи, с 3 по 26 июля 1941 года, продолжалась эта битва. По последним исследованиям историков, в тяжелых боях у Могилева немецко-фашистские оккупанты потеряли 24 самолета, около 200 танков, 500 автомашин и 400 мотоциклов. Было уничтожено 15 000 и взято в плен около 2 000 солдат и офицеров. И хотя немцы захватили его, именно здесь, впервые в той войне, были остановлены стремительно двигавшиеся на восток танковые части вермахта.

Трагической оказалась судьба большинства защитников города. Те, кто не погиб, были взяты в плен. Среди пленных оказался и Василий Евменович. Не известно, как сложилась бы его судьба, если бы не спасли местные жители: открыли калитку во двор, когда по улице вели колонну военнопленных. Он прошел всю войну, остался жив, вернулся домой, воспитал троих детей, дождался внуков и правнуков. Про войну не любил говорить, а это случай часто вспоминал.

Вот такие разные истории, такие разные люди.

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ