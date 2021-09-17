«В гавани кораблю спокойнее, но не для того он строился» – решили мы и в первый же день отпуска отправились за полтысячи километров в Браслав. И, знаете, почти не пожалели. Почему почти? Чем ближе мы были к пункту назначения, тем чернее становились тучи. Чуда не случилось – озерный край встретил нас ливнем и шквалистым ветром. Температура за бортом еле поднималась до 16 градусов тепла. «Врешь – не возьмешь», – сказали мы небесной канцелярии и, натянув дождевики, пошли изведывать местность. За 2 неполных дня мы увидели все, что только можно, и даже больше. Мы и работаем, и отдыхаем на максимальном режиме, как в последний раз.

Край действительно удивительный. Но рассказать я хочу не о Браславе, больше всего нас поразило Глубокое, в которое мы заехали на обратном пути. Городок впервые упоминается в 1414 году. Можете себе представить, что он повидал на своем веку? Успел побывать и в составе Великого Княжества Литовского, и Речи Посполитой, и Российской империи. Город помнит Наполеона – во время войны 1812 года с 18 июля в течение 6 дней он жил здесь. Его оккупировали то германские, то польские войска, а с 1921 по 1939 год он входил в состав Польши. Досталось ему и от немецко-фашистских захватчиков. Здесь находились еврейское гетто и лагерь смерти, жертвами которого стали свыше 27 тыс. советских и итальянских военнопленных. Одним словом, вот такая непростая судьба у этого места.

В современном Глубоком есть все: и площадь 17 сентября в обрамлении православного и католического храмов, обращенных друг к другу фасадами, и польское военное захоронение времен советско-польской войны. И если вековое соседство двух величественных храмов иначе как символом толерантности белорусов не назовешь, то военное захоронение, а точнее, надпись на памятном знаке, уж очень смахивает на необоснованные территориальные претензии. А гласит она о том, что установлен знак в честь солдат, павших в обороне отчизны. Хотелось бы спросить: какой отчизны? Чьей отчизны? Я ничего не имею против польских солдат: все люди. Но в данном случае какие же они защитники? Они агрессоры, а в лучшем случае – жертвы имперских амбиций. Не их это отчизна, а наша. И точка.

Кстати, набрела я на этот памятный знак совершенно случайно. Хотелось поближе рассмотреть католическую базилику Святого Ильи 1804 года постройки, которая расположена на старом кладбище «Коптевка» прямо в городской черте, а тут мое внимание привлекли стройные ряды новеньких каменных крестов: уж очень они контрастировали со старинными надгробиями.

Что интересно, обновили могилы польских солдат и установили табличку в 2019 году с разрешения местных властей (то ли они не читали, то ли постеснялись перечить) и при финансовой поддержке Министерства культуры и национального наследия Польши. В июне 2020 года захоронение посетила делегация в составе Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Республике Беларусь Артура Михальского и военного атташе посольства полковника Ярослава Кембровски. А приурочен визит был (вот уж верх цинизма) к 100-летию Варшавской битвы – ключевого сражения советско-польской войны 1919-1921 годов, исходом которого стал Рижский договор, разделивший белорусов. Как говорится, решили отметить праздник. Теперь наша очередь. 7 июня Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном празднике – Дне народного единства, тем самым однозначно показав Польше, что тема «Всходних кресов» закрыта и эпоха «мягкой» экспансии в Беларуси закончилась. МИД Польши, разумеется, возмутился. С чего бы это? Ведь 17 сентября 1939 года белорусы именно воссоединились, к чему однозначно стремились. Свершился акт исторической справедливости. Поэтому с праздником, белорусы!

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ