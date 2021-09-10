Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с руководством райисполкомов, чтобы обсудить социально-экономическое развитие регионов и ряд нормативных правовых актов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы прекрасно понимаем, что нормативные правовые акты должны быть абсолютно четко выверены. Должно быть не просто видение министров или профессионалов, которые занимаются тем или иным вопросом, но и аргументированная оценка от тех, кто будет их реализовывать на местах, — отметила Наталья Кочанова. — Это будет откровенный разговор. Мне бы хотелось услышать ваше мнение как руководителей местных органов власти, правильно ли принимать определенные решения, которые предлагают сегодня некоторые министерства и ведомства, внося изменения и дополнения в указы Президента».

На встрече также обсудят вопросы социального развития, деятельность районов в различных направлениях. Подобные собрания с руководством органов местной исполнительной власти проходят в Совете Республики регулярно.