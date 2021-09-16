Мероприятие состоялось 15 сентября. В семинаре приняли участие директор центральной районной библиотеки Оксана Разаханова, писатель-земляк Анатолий Зэков, работники Коммунаровской сельской библиотеки Наталья Манина и Гусевицкой сельской библиотеки Нина Сербунова.

На мероприятии звучали слова поздравления, обсуждались вопросы качественной работы в библиотеках, организации библиотечного пространства.

В заключении встречи заведующая отделом обслуживания и информации районной библиотеки Светлана Макаренко рассказала об продвижении библиотек через издательскую деятельность.