Мероприятие состоялось 15 сентября. В семинаре приняли участие директор центральной районной библиотеки Оксана Разаханова, писатель-земляк Анатолий Зэков, работники Коммунаровской сельской библиотеки Наталья Манина и Гусевицкой сельской библиотеки Нина Сербунова.
На мероприятии звучали слова поздравления, обсуждались вопросы качественной работы в библиотеках, организации библиотечного пространства.
В заключении встречи заведующая отделом обслуживания и информации районной библиотеки Светлана Макаренко рассказала об продвижении библиотек через издательскую деятельность.