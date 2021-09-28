Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя предварительные итоги работы Конституционной комиссии на ее расширенном заседании, заявил, что есть вариант проекта нового Основного закона, передает корреспондент БЕЛТА.

«Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции Основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения, — сказал глава государства, открывая заседание. — Вам пришлось детально изучить все предложения и инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа».

Александр Лукашенко поблагодарил всех членов комиссии за ответственный подход к делу, неравнодушие, искренность и вовлеченность. «Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного закона страны», — заявил белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО: РЕФЕРЕНДУМ ПО НОВОЙ РЕДАКЦИИ КОНСТИТУЦИИ БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА «Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества, заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу», — сказал Президент.

Президент отметил системный характер предлагаемых изменений, которые затрагивают практически все разделы Конституции. Поправки, по его словам, направлены на то, чтобы сделать Основной закон страны более современным.

Отдельно глава государства выделил те положения, которые ему импонируют в предложенном проекте.

ЛУКАШЕНКО ОПРЕДЕЛИЛ, КАК И КТО ДО РЕФЕРЕНДУМА БУДЕТ ДОРАБАТЫВАТЬ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ «Это не последняя наша встреча. Я еще раз озвучу то, что в начале говорил. Администрация Президента подготовит распоряжение Президента, которым будет создана группа, которая доработает проект Конституции и выйдет на более совершенный проект», — сказал глава государства.

Ценностные ориентиры общества

Александр Лукашенко позитивно оценил закрепление в Конституции ценностных ориентиров общества, в том числе сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

«На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией. Если мы в Конституции акцентируем внимание на этом, то, давайте так, по-житейски говорить, это нам не помешает, это не будет противоречить нормам и принципам юриспруденции», — подчеркнул Президент.

Суверенитет и территориальная целостность

«Вы верно предлагаете оставить незыблемыми конституционные принципы, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Беларуси, — согласился с предложенными поправками Александр Лукашенко. — С ними мы состоялись как нация, как суверенное государство, о котором наш народ мечтал столетиями».

Преемственность социальной политики

Президент обратил внимание, что в Основном законе предлагается сохранить преемственность социальной политики государства и даже заметно повысить уровень социальной защищенности граждан. «С этим я согласен. Это соответствует государственному курсу, который поддерживает большинство граждан страны. Но тут есть опасность скатиться к льготированию всего и вся. Вот этого допустить нельзя ни в коем случае, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Социальная защищенность — это не есть расширение льготирования».

Белорусский лидер считает, что новая Конституция должна предоставить, если это возможно, большие возможности для самореализации людей, чем нынешняя. «Наши люди очень привязаны к государству и считают, что государство должно делать всё (большинство граждан, не все) — от ремонта заборов до строительства жилья», — заметил Президент. В будущем, по его мнению, ситуация должна постепенно меняться.

«Убежден, что белорусы позитивно воспримут предложения комиссии о закреплении гарантий пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, ценности семьи и брака, равных возможностей для лиц с инвалидностью», — заявил белорусский лидер.

Гармонизация политической системы и перераспределение полномочий

Как отметил глава государства, одно из важных предложений Конституционной комиссии касается политической системы страны и направлено на то, чтобы сделать ее более гармоничной и сбалансированной, перераспределив полномочия Президента, парламента и правительства, установив конституционный статус Всебелорусского народного собрания, Центризбиркома.

«Также предложено расширить гарантии судебной защиты прав граждан. Проработано практически все, о чем мы стали говорить задолго до начала работы Конституционной комиссии», — сказал белорусский лидер.

Спорные моменты

«Не могу не остановиться на спорных моментах. Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции (если это из Конституции не вытекает, нам предстоит доработать в этой части, переходные положения должны быть, чтобы не образовался какой-то вакуум), как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека? Конечно, можно отослать все к законам и подзаконным актам. Это тоже нормальная технология. Но желательно, чтобы фундаментальное было закреплено в Конституции. В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае что будет с уже изданными? Они приняты до Конституции, в законы их перенесем в конце концов. Я не думаю, что это большая проблема. Но, тем не менее, специалисты говорят, что здесь есть вопрос. Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что назвал не все проблемные вопросы, их значительно больше. «Одним словом, нам есть что обсудить. Мы должны бережно и рационально отнестись к предложениям, которые по тем или иным причинам не учтены в подготовленном проекте Конституции. Кроме того, убежден, что поступят предложения и в ходе всенародного обсуждения», — сказал он.

Президент считает правильным, если последующей дошлифовкой проекта Конституции займутся эксперты-юристы, которые в сжатые сроки доработают текст с учетом результатов обсуждения, устранят юридические противоречия. «Не думаю, что юристы должны работать в одиночку. Здесь должны быть опытные люди, особенно управленцы. Конституцию ни один юрист не напишет. Это должны быть практики, люди от жизни. Чтобы юристы, обсудив те или иные вопросы, могли их правильно юридически сформулировать», — отметил белорусский лидер.-0-

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