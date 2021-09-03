Об этом Александр Лукашенко заявил после церемонии открытия футбольного стадиона «Динамо-Юни», обращаясь к воспитанникам Академии футбола ФК «Динамо-Минск». В частности, Президент обратил внимание на то, что ждет от клуба в будущем году чемпионства. Победа в чемпионате страны, по его мнению, встряхнет весь белорусский футбол и подтянет остальные клубы.



– Если «Динамо» заиграет, если будет однозначно лидером, поверьте, и БАТЭ, и «Гомель», и «Шахтер», и многие другие будут другими… Я хочу, чтобы вы были первыми для того, чтобы вы, как паровоз, потащили эти футбольные вагоны. Ну это же позор! Ну не можем мы так играть в футбол, как мы играем.



Александр Лукашенко напутствовал воспитанников Академии футбола:

– Нам надо иметь хорошие резервы: если не будет резервов – не будет футбола в будущем. А резервы – это вы.



Глава государства обратился к юным игрокам:

– Действуйте, работайте! Государство всегда вам окажет поддержку и поможет, но нужен результат! Не будет результата – никакой поддержки быть не может.



Президент заметил, что в стране хорошо обстоят дела с физкультурой:

– Страна физкультурников! У нас есть все, а большого спорта нет. Где теряются ребята? И толкают, и метают, и прыгают… Как только основная команда, взрослые – потеряли ребят. Здесь надо искать проблемы и их решать.