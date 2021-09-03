Начальник отдела землеустройства Буда-Кошелевского райисполкома Светлана Васильевна Кулешова

Родилась в д. Волымер Мстиславского района Могилевской области. В 2010-м окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «землеустройство».

Трудовой путь начинала в 1988-м году с должности художественного руководителя Радомльского СДК, работала инженером-землеустроителем Желивского сельсовета, воспитателем детского сада, почтальоном. В период с 2004-го по 2013-й была ведущим специалистом, а с 2014-го по 2021-й – главным специалистом отдела землеустроительной и геодезической службы в г. Чаусы Могилевской области.

30 августа текущего года назначена на должность начальника отдела землеустройства Буда-Кошелевского райисполкома.