Каждый владелец приусадебного участка мечтает вырастить великолепный сад, который по весне радовал бы глаз своим ярким цветением, а летом и осенью дарил богатый урожай. Чтобы добиться этого, необходимо очень серьезно подойти к вопросу посадки плодовых деревьев и кустарников.

Прежде всего нужно отдать предпочтение сортам, которые подходят для данной климатической зоны. Для посадки плодовых и ягодных культур используют здоровый высококачественный посадочный материал

В насаждении одного и того же сорта, как привитых, так и корнесобственных растений всегда варьируют по ряду важных показателей:

— силе роста;

— сроком вступления в плодоношение;

— урожайности;

— качеству плодов;

— способности переносить неблагоприятные факторы среды.

При покупке посадочного материала нужно знать, что деревья и кусты с открытой корневой системой на открытом воздухе долго хранить нельзя – мелкие корешки могут подсохнуть и тогда растения не приживутся. Для посадки рекомендуется покупать деревья с закрытой корневой системой – с комом земли, в контейнерах.

Покупать посадочный материал необходимо с этикеткой (ярлыком), где указывается:

— производитель семян – наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), регистрация по месту жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

— наименования растения;

— наименование сорта;

— наименование этапа воспроизводства;

— год урожая;

— номер партии;

— количество растений;

— название и номер документа, удостоверяющего посевные качества;

— наименование нормативного правового акта, устанавливающего требования к сортовым и посевным качествам.

Также покупатель вправе потребовать у продавца документы о качестве (удостоверение о качестве с/х растений или свидетельство на семена).

Буда — Кошелевская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений