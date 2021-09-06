При создании ID-карты в Беларуси использовались самые передовые технологии в мире. Таким мнением поделился директор по развитию бизнеса X Infotech Сергей Елисеев (Латвия) в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», сообщает БЕЛТА.

«Должен сказать сразу, что по сравнению с многими другими проектами, где мы участвовали и до сих пор участвуем, Беларусь отличается тем, что уровень компетенции очень высокий. Это очень важно. Потому что когда клиент непосредственно и участвующие организации — госучреждения имеют такую компетенцию, это залог успеха. Конечно, мы тоже внесли свой вклад. Но мы не можем сформировать техническое задание и бизнес-процессы за клиента. Вот именно эта часть была продумана очень основательно, и должен сказать, что был учтен опыт других стран», — рассказал эксперт.

«Те технологии, которые выбраны для вашего проекта, самые передовые. Я ничего лучшего пока в мире не видел», — подчеркнул Сергей Елисеев.

Он пояснил, что представляемая им компания участвовала в разработке ID-карты в Беларуси. Она уже работает 16 лет в более чем 50 странах, в том числе в Африке, Латинской Америке, Азии. «Нам посчастливилось в консорциуме с китайской компанией еще одной поучаствовать в тендере и его успешно выиграть. Начиная с 2018 года, мы активно участвуем в этом проекте (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА). Мы делимся не только латвийском опытом, но и тем, который приобрели много где. Если говорить про Европу, то у нас опыт внедрения дипломатического паспорта для Еврокомиссии, это все ирландские документы, паспорта Лихтенштейна, в свое время латвийские ID-карты», — рассказал Сергей Елисеев.

Ему также был задан вопрос, не хочет ли он переехать в Минск и развивать в Беларуси бизнес. «У меня как раз такая идея родилась уже. Она у меня родилась не на пустом месте. На самом деле мне в Беларуси очень нравится. Прежде всего, здесь хорошие люди, менталитет, уровень образования. И в той сфере, где я работаю (IT), это просто кладезь для айтишников. Потому что у вас уровень специалистов высочайший. Может быть, не хватает немножко маркетинга. Но это то, чему нам нужно учиться всем вместе. Да, я определенно смотрю на то, чтобы работать здесь. И я уже сотрудничаю с несколькими белорусскими компаниями. Считаю, что здесь есть огромнейший потенциал именно в сфере IT. Да, я хочу сюда переехать», — ответил директор по развитию бизнеса X Infotech.

Как сообщалось БЕЛТА, с 1 сентября в Беларуси начата выдача биометрических документов. Появилось 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина (ID-карта) и биометрический паспорт. ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца только на территории нашей страны. Биометрические же паспорта понадобятся исключительно для выезда за границу. Если же гражданин не собирается выезжать, получать такой документ необязательно. Изготовление биометрического паспорта возможно только при наличии у заявителя ID-карты.

Также расширится функционал удостоверяющих личность документов. Благодаря имеющейся в ID-карте личной электронной цифровой подписи можно совершать действия через портал Национального центра электронных услуг. Выдача ID-карты обойдется в 1,5 БВ, биометрического паспорта — 2 БВ. Для граждан, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II групп — 1 и 1,5 БВ соответственно.

Для получения биометрических документов необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации при первичном получении, а при их обмене — в любое подразделение по гражданству и миграции.

Менять ныне действующие паспорта на новые биометрические документы необязательно. Кроме того, продолжится выдача паспортов старого образца на прежних условиях, параллельно с новыми. Граждане самостоятельно решают, какой вид документа они хотят получить. Стоимость действующих паспортов не изменится, по ним можно выезжать за границу.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, замена документов, удостоверяющих личность, и документов для выезда из страны и (или) въезда в Беларусь на биометрические будет проходить постепенно. До окончания срока своего действия они останутся равнозначны в использовании с биометрическими документами. С 1 сентября иностранные граждане смогут получить только биометрические документы.