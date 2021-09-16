Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 сентября из-за сильных дождей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью в южных и центральных районах, днем по юго-востоку пройдут сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 3 по северо-востоку до 16 градусов тепла по юго-западу. Днем будет 9-15 градусов тепла, по югу — плюс 16-19.