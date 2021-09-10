Вечером 9 сентября в Кремле состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Повестка встречи президентов Беларуси и России широко обсуждалась в медиапространстве, и неудивительно: вот-вот должны быть приняты союзные программы, которые выведут Союзное государство на новый уровень. Ждать ли полноценного общего рынка, какими будут цены на российские энергоносители для Беларуси, когда появится единая валюта и что же все-таки означают эти программы — интеграцию или поглощение? Ответы на главные вопросы о переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве — в нашем материале.

Почему Беларусь и Россия решили разработать союзные программы?

История этих документов началась около трех лет назад. Тогда на фоне критики об отсутствии динамики в Союзном государстве стороны разработали более 30 дорожных карт. Эти документы, по сути, представляли собой всего лишь что-то вроде интеграционных контуров по отдельным направлениям. Позже было решено придать большее значение этой работе. Поэтому каждая из сегодняшних программ, как заявил по итогам встречи Александр Лукашенко, — это уже конкретный план мероприятий, согласно которому страны и намерены двигаться.

Сколько всего союзных программ и что они предусматривают?

Их всего 28. Эти документы включают в себя договоренности в сфере экономической интеграции: сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики и таможенного администрирования, налогового законодательства, защиты прав потребителей, конкуренции и торговой деятельности.

Блок посвящен энергетическому комплексу, включая формирование объединенных рынков, развитие атомной энергетики. Есть также программа, посвященная общим подходам в работе на транспортном рынке. Кроме того, союзные программы охватывают вопросы унификации социально-трудовых аспектов, равенства прав граждан Беларуси и России, организации туристической сферы.

Согласовали ли президенты программы Союзного государства?

Да. Еще в самом начале встречи Александр Лукашенко заявил: принятие союзных программ будет прорывом. «Думаю, мы хорошо поработаем. Наверное, уже у нас работы осталось меньше, нежели в прежние наши встречи. Они длились очень долго. И по 5, и по 8 часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как «бульдозеры» проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов», — заявил Президент.

Поработали главы государств, судя по всему, действительно хорошо: после переговоров стало известно, что все 28 союзных программ согласованы. Первому заявить об этом журналистам как принимающей стороне посчастливилось Владимиру Путину. «Хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — сказал он.

Когда союзные программы будут утверждены официально?

10 сентября в Минске пройдет заседание Совета Министров Союзного государства. Ожидается, что правительства примут эти документы. «Дошлифуют некоторые моменты» и «согласуют последние штрихи», как выразился Президент Беларуси. После чего союзные программы будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства. Его заседание планируется провести до конца года.

Получат ли предприятия Беларуси и России равные права?

Да, это заложено в союзных программах. Причем равные права для субъектов хозяйствования — это главный документ, рассмотренный на переговорах в Кремле. Как подчеркнул глава белорусского государства, для всех компаний на рынках Беларуси и России должна быть честная конкуренция.

«Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как Президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы полноправные партнеры, — заявил Александр Лукашенко. — Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция».

Что будет с ценой на российские энергоносители для Беларуси?

В союзных программах также заложено решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей. Что касается ближайшей перспективы, то, по словам Владимира Путина, по итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. «Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства», — сказал Президент России. Сейчас Беларусь платит $128,5 за тысячу кубометров российского газа, в то время как на европейском рынке цена на него сейчас существенно выросла и достигает $650.

Кроме того, предусмотрено заключение между странами договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.

Беларусь просила у России новый кредит?

Нет. Такой вопрос на переговорах не стоял. «Я должен признаться, что я просил его (Владимира Путина. — Прим. БЕЛТА) о том, что нам не нужны новые кредиты, если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит (это практика Российской Федерации во всем мире), чего-то сэкономим, я его попросил: ты мне отдай эту экономию как кредит. Ответ был такой: подумаем, нас это устраивает, если будут хорошие, выгодные проекты для Беларуси и России», — отметил Александр Лукашенко.

Беларусь пока не берет крупных кредитов у России, тем не менее кредитная поддержка будет: с сентября до конца 2022 года она составит порядка $630 млн.

Что будет с военным сотрудничеством Беларуси и России?

Оно, как заявили президенты, будет только развиваться. Александр Лукашенко в целом назвал углубление интеграции и наращивание разнопланового взаимодействия в Союзном государстве — самым действенным ответом недоброжелателям.

Конечно, во время встречи главы государств детально обсудили актуальные международные проблемы, отношения с соседними странами и объединениями. Подробно президенты остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для безопасности Союзного государства. Лидеры затронули и тему союзных военных учений «Запад-2021».

«Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать», — заявил Президент Беларуси.

Когда в Союзном государстве введут единую валюту?

Однозначно ответить на этот вопрос на встрече с журналистами президенты не смогли. По словам глав государств, страны пока не готовы к этому, да и введение единой валюты на сегодня не самый приоритетный вопрос. Однако проведение единой макроэкономической политики, создание общего платежного пространства и гармонизация денежно-кредитной политики в рамках Союзного государства запланированы.

«Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили нас к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому», — сказал Александр Лукашенко.

При этом Президент не стал исключать, что в будущем к этому вопросу страны могут вернуться. «Вопрос не в валюте. Вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы», — пояснил глава государства.

Что думает Россия о миграционном кризисе на белорусско-европейской границе?

Владимир Путин отметил, что некоторые западные коллеги призывают его к совместным действиям в решении проблем с мигрантами на границе с Беларусью и просят как-то повлиять на белорусское руководство. «Ответ простой: это нас не касается. Это не наша граница», — ответил российский лидер на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что миграционный кризис возник на государственной границе Беларуси с другими суверенными странами, поэтому решение проблем они должны искать между собой. «Хотите по-настоящему проблему решать — обращайтесь к белорусским властям на любом уровне и решайте проблему с соседним государством», — подчеркнул Президент России.

Союзные программы — это поглощение Россией Беларуси? А может быть, Беларусью России?

Александр Лукашенко уже не раз подчеркивал: страны могут выстроить теснейшие отношения и для этого не надо жертвовать суверенитетом и независимостью. Тем более это незыблемые ценности для белорусского народа.

«Деликатно Президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с Президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить», — кратко заметил Александр Лукашенко по итогам переговоров.

И вместо эпилога.

Уже после встречи президентов стало известно, что Россия снимает все ковидные ограничения в пассажирском авиасообщении с Беларусью. Эта новость стала сюрпризом не только для журналистов: Владимир Путин во время переговоров забыл проинформировать своего белорусского коллегу о недавнем решении правительственной комиссии.

До пандемии в неделю между странами выполнялось свыше 200 рейсов. Сейчас же пока 36. Президент России отметил, что вряд ли доковидный уровень восстановится за пару дней, но он рассчитывает, что это пройдет достаточно быстро.

Белта