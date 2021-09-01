В гимназии райцентра прозвенел первый звонок для 25 первоклашек. Как это было смотрите в нашем фоторепортаже.

Сегодня гимназия г. Буда-Кошелево, как все учреждения образования страны, принимала своих учащихся, их родителей и почетных гостей, в числе которых председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник, первый заместитель РОВД Евгений Овчинников, начальник Буда-Кошелевское отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Алексей Тимошенко.

Главные герои праздника – первоклассники. В этом учреждении впервые за парты сели 25 мальчишек и девчонок. Именно в их адрес звучало больше всего поздравлений и пожеланий. Конечно, не обошлось без подарков. Самый главный – книга «Беларусь – наша Радзіма» – подарок от Президента страны Александра Лукашенко.

Книга «Беларусь – наша Радзіма» – подарок от Президента страны Александра Лукашенко

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11 класс.

Первоклашки

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