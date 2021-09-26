В сентябре

Сквозь солнца свет и ласковую негу,

Что подарил нам август уходя,

Вдруг холодком обдаст тебя

с разбегу

Осенний ветер с каплями дождя.

И что-то есть в полях еще от лета:

Мажорный лад и в травах, и в цветах.

Но в легкой дымке каждого рассвета

Блестит роса кольчугой на стогах.

А гладь воды у старого овина,

Как «чертов глаз», что смотрит

в никуда.

Да по утру слегка дрожит осина,

За ночь озябнув снова у пруда.

Горит огнем калина жизни ради,

Плывут дымки над рыжею стерней.

Сожгли ботву, и нитей белых пряди

В последнем вальсе кружат над

землей.