В сентябре
Сквозь солнца свет и ласковую негу,
Что подарил нам август уходя,
Вдруг холодком обдаст тебя
с разбегу
Осенний ветер с каплями дождя.
И что-то есть в полях еще от лета:
Мажорный лад и в травах, и в цветах.
Но в легкой дымке каждого рассвета
Блестит роса кольчугой на стогах.
А гладь воды у старого овина,
Как «чертов глаз», что смотрит
в никуда.
Да по утру слегка дрожит осина,
За ночь озябнув снова у пруда.
Горит огнем калина жизни ради,
Плывут дымки над рыжею стерней.
Сожгли ботву, и нитей белых пряди
В последнем вальсе кружат над
землей.