Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова в формате открытого диалога обсудила с работниками учреждения образования ряд важных и актуальных вопросов. На встрече также присутствовали заведующий поликлиникой Михаил Бураковский и инспектор районной энергогазинспекции Виктор Коротчиков.

Подробно об эпидемиологической ситуации в районе и важности вакцинации рассказал Михаил Бураковский. Он отметил, что сегодня единственной надежной защитой от коронавируса является вакцинация, которую у нас в районе может пройти каждый желающий, причем на бесплатной основе.

Чтобы избежать поражения электрическим током, участникам встречи напомнили основные правила безопасного пользования электроэнергией в быту.

В своем выступлении Людмила Кураликова остановилась на ключевых аспектах «Большого разговора с Президентом». Также акцентировала внимание присутствовавших на том, что сегодня в нашем обществе большая роль отводится нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В этом вопросе, безусловно, ключевая роль принадлежит педагогам.

– Мы должны сохранить в нашей стране мир, стабильность и независимость, – подчеркнула Людмила Адамовна.

В конце мероприятия заместитель председателя ответила на вопросы, поступившие от педагогов.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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