Более 80 будакошелевцев 21 сентября изъявили желание стать донорами крови. Однако после осмотра врача к сдаче были допущены 67.

Как пояснила медсестра кабинета трансфузиологии Буда-Кошелевской ЦРБ Ольга Малашенко, такое мероприятие проходит в нашей больнице ежегодно. У донора, который по медицинским показателям подходит для сдачи, за один раз берут 475 миллилитров крови, которая после используется для нужд пациентов. «Авангард» поинтересовался у будакошелевцев, почему они становятся донорами.

Станислав Нефедов, водитель скорой помощи:

– Кровь сдаю в четвертый раз. Впервые это было в 1986-м году, после аварии на Чернобыльской АЭС. Почему пришел сегодня? Я работаю водителем скорой помощи и часто перевожу донорскую кровь, вижу, как она важна для жизни других людей.

Елена Авраменко, медсестра операционного блока:

– В 1992-м году я пришла работать медсестрой в Гомельскую городскую поликлинику, тогда и сдала кровь впервые. Сегодня буду донором в пятый раз. Почему делаю это? Я – медсестра операционного блока, поэтому не понаслышке знаю, как донорская кровь спасает жизни.

Екатерина Колесник, медсестра детской консультации:

– Я впервые сдаю кровь и, признаюсь честно, боюсь. Со страхом помогает справиться мысль, что делаю доброе дело. Как медицинский работник знаю: многим пациентам нужна донорская кровь. И если у меня есть возможность помочь, почему бы этого не сделать?

Донором можно стать, обратившись в Гомельский областной центр трансфузиологии по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 286 «Б». Консультацию можно получить по телефону 8 (0232) 53-98-32.

Юрий ЕЖОВ,

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