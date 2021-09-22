По дороге ни пройти, ни проехать. Жители Широкого пожаловались на проблемы с дорогой

Сергей Дроздов обратился на личный прием, который 22 сентября провел председатель райисполкома Анатолий Гапоник, чтобы сообщить, что в дорога по ул. Андреевская в агрогородке требует ремонта.

– Участок дороги разбит, в том числе сельскохозяйственной техникой. А ведь по нему ходят дети, а тротуара нет, – пояснил житель Широкого.

Анатолий Генрикович адресовал озвученные вопросы директору ДРСУ-184 Юрию Шорову.

– Разберитесь в ситуации. В понедельник-вторник на следующей неделе займитесь ремонтом участка дороги и проработайте вопрос обустройства пешеходной дорожки. Агрогородок перспективный, в нем живет много молодых семей с детьми. Мы должны позаботиться об их безопасности, — поставил задачу председатель райисполкома.

Всего на прием к главе района записалось 4 человека. Граждане поднимали вопросы благоустройства, улучшения жилищных условий и качества медицинских услуг.