При каких условиях отцы детей-инвалидов (инвалидов с детства) могут претендовать на досрочную пенсию, информирует управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Действующим пенсионным законодательством предоставлено право досрочного выхода на пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста матерям, воспитывавшим детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 5 лет с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (страховой стаж).

Такое право также предоставлено отцам детей-инвалидов, но при выполнении определенных условий. Так, право на досрочную пенсию по возрасту отцам, воспитывавшим детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, предоставляется со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 5 лет страхового стажа в случае, если мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала приобретенного ею права на пенсию по возрасту в соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона от 17.04.1992 г. №1596-ХII «О пенсионном обеспечении» и отказалась от этого права в пользу отца или не использовала право на пенсию по возрасту согласно части первой настоящей статьи в связи с ее смертью. Таким образом, данное право, кроме требований по возрасту и стажу работы (в т.ч. страховому стажу), обусловлено также уступкой матерью своего реального права на досрочный выход на пенсию по возрасту в пользу отца ребенка-инвалида (инвалида с детства). Нужно учитывать, что уступка возможна не ранее дня приобретения права на такую пенсию матерью ребенка-инвалида.

К примеру, для назначения матери ребенка-инвалида пенсии по возрасту необходимо выполнение следующих условий: достижение возраста 52 года 6 месяцев; наличие стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 5 лет; воспитание не менее 8 лет до совершеннолетия ребенка-инвалида, что должно быть подтверждено документально. В случае невыполнения одного из этих условий права на такую пенсию у матери по данному основанию не возникает. Следовательно, не будет права на этот вид пенсии и у отца ребенка-инвалида. Также если мать такое право не приобрела в связи со смертью, то оснований для назначения досрочной пенсии по возрасту отцу не имеется.

Елена ДОРОШКО