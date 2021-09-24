В Беларуси 17 сентября впервые в истории страны отметили новый праздник – День народного единства. Несколько десятилетий у нас мирно соседствуют разные религии. Налажено сотрудничество между конфессиями и государством.

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан:

– Православная церковь и государство имеют добрые отношения уже долгие годы. Ведется большая социальная работа. Только в этом году Гомельская епархия помогла собрать к школе более тысячи детей. Подписано много соглашений с различными ведомствами. Хочется особо подчеркнуть, что только в мире и согласии мы можем идти своим путем, оригинальным, при этом основываясь на моральных принципах Евангелия. Христос говорит, обращаясь к нам через века: если царство разделится, то не устоит. И сегодня, живя в Беларуси, мы видим, как бережно должны относиться к тому наследию, которое у нас есть. Разрушить можно всё, но созидать приходится десятилетиями. Я хочу обратиться к нашим жителям: белорусам, русским, украинцам и представителям других национальностей. Давайте исполним слова апостола Павла, который нам говорит, что все во Христе едины. Сегодня надо благодарить тех людей, которые стоят у истоков государственности, за позицию, благодаря которой сохраняется наше государство. Белорусский народ прошел через испытания в веках и должен отстаивать прежде всего возможность жить в мире. В Год народного единства пожелаю всем нам добра, благополучия, взаимопонимания и уважения, чтобы мы слышали и понимали друг друга, чтобы наша земля была духовно богатая. Христианский дух в нашем народе – это и есть дух объединения.

Председатель гомельской иудейской религиозной общины «Бейт Яаков» Йосеф Жолудев:

– В Беларуси нам не мешают молиться, учиться и соблюдать заповеди. Это очень ценно. У нашей общины сегодня есть предложения, которые государство поддерживает. В Год народного единства хочется прежде всего пожелать белорусам добра. Очень хочется, чтобы люди были добрее друг к другу, относились более уважительно. Этого в последнее время не хватает в обществе. День народного единства, который в этом году впервые отметили 17 сентября, как раз выпал после больших праздников. Накануне мы отпраздновали Рош ха-Шана (еврейский Новый год, – прим. автора), потом был важный для нас 25-часовой пост Йом-Кипур. Это время переосмысления поступков: что неправильно сделали в прошлом году, какие ошибки допустили, возможно, обидели кого-то или не выполнили обещание. Поэтому желаю, чтобы следующий 5782 год (по иудейскому календарю – прим. автора) стал для всех жителей страны добрым и успешным, несмотря на непростые времена. Чтобы все были вместе, добрее и внимательнее относились друг к другу.

Епископ Гомельского объединения церквей Евангельских христиан-баптистов Александр Брановицкий:

– Считаю правильным, что глава государства объявил 2021-й Годом народного единства. Ведь даже сам Иисус Христос в своих молитвах благословлял единство. Безусловно, именно в этом сила. Залог успеха – в наших крепких семьях, обществе и экономике. В единстве есть Божье благословение – за этим будущее, перспективы и благополучие. Когда нет разногласий, тогда и народ будет силен, успешен и духовно, и материально. Хочу поздравить всех христиан с прошедшим Днем народного единства. Мира, дружбы и счастья Беларуси и белорусам!

Председатель религиозной общины мусульман Гомеля Алексей Ильенков:

– Хотелось бы, чтобы люди стали более терпимы, сплотились в общей идее. Ведь мы должны быть вместе, бок о бок оберегать свою страну. Желаю белорусскому народу стойко переносить все невзгоды, которые появляются на пути. Нужно подставить свое плечо друг другу, невзирая на религию и расу, помогать и защищать суверенитет Беларуси.

Источник: http://gp.by

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