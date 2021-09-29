С приходом холодов проблема открытых чердачных и подвальных помещений многоквартирных жилых домов становится актуальной для спасателей и коммунальных служб. Открытые технические помещения зачастую привлекают лиц без определенного места жительства, где они оборудуют себе временные места для проживания, при этом не соблюдая правил пожарной безопасности. В таком жилище постоянно пользуются открытым огнем, курят, часто в нетрезвом состоянии.

Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде, работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС и корреспондент «Авангарда» провели рейды по обследованию чердаков и подвалов многоквартирных жилых домов.

Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий уделялось на возможность доступа в чердачные и подвальные помещения посторонних лиц, состояние путей эвакуации, электрической проводки и освещения, складирование мусора и горючих материалов.

В ходе проведенных рейдов были выявлены недостатки при содержании вспомогательных помещений, нарушения эксплуатации электропроводки, загромождение путей эвакуации. Информация о выявленных нарушениях направлена соответствующим службам и балансодержателю жилых домов.