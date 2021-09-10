С 19 июня текущего года в силу вступили изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь в редакции Закона Республики Беларусь

от 26 мая 2021 г. №112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

Как отметила помощник прокурора Виктория Стрижнева, Уголовный кодекс Республики Беларусь дополнен статьями 317-2, 341-1 и 342-2. Так, по ст. 317-2 УК за неоднократное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством, теперь предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с примечанием к данной статье деяние признается совершенным неоднократно, если в течение одного года после наложения административного взыскания за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотренного ч. 2 ст. 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, это лицо вновь управляло транспортным средством, не имея права управления им. Уголовной ответственности по ст. 317-2 УК подлежит лицо, на которое после 1 марта 2021 г. наложено административное взыскание за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.14 КоАП, и управлявшее таким средством.

Статьей 342-2 УК также предусмотрена уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Согласно примечанию к данной статье, деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо в течение одного года дважды подвергалось административному взысканию за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 24.23 КоАП, и в течение года после наложения второго административного взыскания за такие же деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий. Уголовной ответственности по ст. 342-2 УК подлежит лицо, на которое после 1 марта текущего года дважды налагалось административное взыскание по ст. 24.23 КоАП (независимо от части указанной статьи), и нарушившее порядок организации или проведения массового мероприятия после 19 июня 2021 г.

Аналогичным образом регламентированы вопросы уголовной ответственности по ст. 341-1 УК (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики) за неоднократное совершение правонарушений, предусмотренных ст. 19.10 КоАП.

Справочно

За пять месяцев с начала действия нового КоАП зарегистрировано 719 административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.14 КоАП, а также 888 административных правонарушений, предусмотренных ч. 2

ст. 18.14 КоАП. За этот же период зафиксировано 1428 правонарушений, предусмотренных ст. 24.23 КоАП, из них 256 правонарушений совершены повторно. С 1 марта 2021 г. зарегистрировано 39 правонарушений, предусмотренных ч. 1

ст. 19.10 КоАП.